Noví lidé, nový program, nové postupy. Paroubek radí sociálním demokratům 'odkmotrování'

Bývalý předseda a člen ČSSD Jiří Paroubek, který usiluje o opětovný vstup do této strany, radí sociální demokracii, aby se kromě jiných bodů zaměřila na demokratizaci a také ‚odkmotrování'. Nový stranický program a nové postupy by měli také reprezentovat noví lidé, a ne ti, kteří nevratně ztratili důvěru veřejnosti. Paroubek to prohlásil na nedělní konferenci Nové vize sociální demokracie.

Praha 14:57 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít