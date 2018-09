VIDEO: Jiří Paroubek vysvětluje, kde se vzalo 3,5 milionu v jeho trezoru

Původní zpráva zní, že mělo jít o půjčku od podnikatele Petra Michka, který také kandiduje do Senátu, a to za stranu Moravané. Více si přečtěte ZDE.

Podle místopředsedy ČSSD a pardubického hejtmana Martina Netolického by se celou záležitostí mělo zabývat vedení strany, jak uvedl pro iROZHLAS. „Samozřejmě se každý může zeptat na logickou otázku: jaký je původ těchto prostředků? To je otázka, na kterou by se měli ptát všichni sociální demokraté,“ řekl ve středu.

Naopak ostravská buňka za kandidaturou Paroubka i nadále stojí. Podle místopředsedy organizace a exposlance Adama Rykaly jde o antikampaň, které ale může podle jeho slov přinést někdejšími premiérovi ČSSD politické body. „Bohužel v roce 2018, ve kterém jsme, tak ty kampaně probíhají tak, že se snaží vždy očernit nějakého kandidáta,“ uvedl.

Současně Petra Paroubková – se kterou se Paroubek nyní rozvádí – minulý týden pro Seznam Zprávy řekla, že její manžel disponoval „nelegálními milionovými příjmy“. Jejími výroky se začala zabývat policie, sama Paroubková byla k celé věci v pátek podat vysvětlení. Paroubek ale tvrzení své ženy odmítl a její výroky označil pro iDnes.cz za „mysteriózní tvrzení“.

Zda se policie bude zabývat i kontroverzní půjčkou manželů Paroubkových, zatím není jasné. Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 nechtěla celou věc příliš komentovat. „Protože nebyly zahájeny úkony trestního řízení, tak se nebudeme k dalšímu postupu vyjadřovat. Samozřejmě víme o novinových článcích, máme monitoring tisku, se vším se pracuje, ale žádná zásadní informace z toho pro vás nevyplývá,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.