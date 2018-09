Miliony v Paroubkově trezoru by podle Netolického mělo řešit vedení ČSSD. ‚Antikampaň,‘ tvrdí ostravská buňka

Kandidaturou expremiéra Jiřího Paroubka do Senátu s podporou ostravské ČSSD by se mělo zabývat vedení strany. Serveru iROZHLAS.cz to řekl místopředseda sociálních demokratů a pardubický hejtman Martin Netolický. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu o přiznané milionové půjčce u Paroubka v trezoru. Jeho manželka Petra ho už dříve nařkla z nelegálních příjmů. Podle ostravské buňky jde o antikampaň, která může Paroubkovi přinést politické body. Původní zpráva Praha 7:02 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér za ČSSD Jiří Paroubek kandiduje do Senátu s podporou ostravských sociálních demokratů | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Největším problémem je, že tyto informace nikdo neměl. Jsou to nové věci, které se postupně doplňují. Já sám jsem překvapený, že mohlo k něčemu takovému dojít,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Netolický.

Jiří Paroubek, který ve volbách do Senátu kandiduje jako nezávislý, měl v bankovním trezoru uloženo 3,5 milionu korun, jak zjistil Radiožurnál. Údajně mělo jít o půjčku od podnikatele Petra Michka, který také kandiduje do Senátu, a to za stranu Moravané. Více si přečtěte ZDE.

„Nevím, jestli je to standardní, mít doma takovouto hotovost. Samozřejmě se každý může zeptat na logickou otázku: jaký je původ těchto prostředků? To je otázka, na kterou by se měli ptát všichni sociální demokraté,“ pokračoval Netolický.

Celou záležitostí by se tak podle něj mělo zabývat také politické grémium strany na svém příštím jednání. „My budeme podporovat vždy kandidáty, kteří jsou reálně prospěšní pro Českou republiku a hlavně jsou bezúhonní – jak morálně, tak po stránce trestně právní. Tohle se mi ale zdá, že je na hraně. Samozřejmě ctím presumpci neviny, ale tyto věci vysvětlit nebude jednoduché,“ doplnil.

Vedení o Paroubkovi Redakce se na dění Paroubka zeptala i dalších členů vedení ČSSD. Například místopředseda strany a poslanec Roman Onderka uvedl ve stručnosti, že proti kandidatuře Paroubka s podporou sociálních demokratů byl už během projednání na předsednictvu. Jaroslav Foldyna se naopak nechtěl k celé věci příliš vyjadřovat s tím, že jde o osobní věci Paroubka.

Sám Netolický přitom, když se v předsednictvu hlasovalo o možné podpoře Paroubka ze strany ČSSD, zvedl ruku pro. Teď by to podle svých slov už neudělal. Návrh, který špičky sociálních demokratů nakonec odmítly, tehdy inicioval sám šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten nyní na dotazy redakce, zda to nebyla chyba, i přes opakované urgence nereagoval.

Politické body pro Paroubka

Na podpoře Paroubka se s Hamáčkem dohodli ostravští sociální demokraté, jak redakci řekl místopředseda tamní organizace a bývalý poslanec Adam Rykala. Ten za Paroubkem i nadále stojí. „Bylo jasné, že další kandidáti se pana Paroubka bojí, bojí se i pan Bakala. To znamená, že se očekávalo, že přijde nějaká antikampaň. Jako v minulosti,“ uvedl.

Na otázku, zda nejde spíš o osobní záležitosti Paroubka, nikoli o útok jeho politických konkurentů, Rykala reagoval následovně: „Bohužel v roce 2018, ve kterém jsme, tak ty kampaně probíhají, že se snaží vždy očernit nějakého kandidáta.“

Paroubkovy ‚nelegální milionové příjmy‘? Policie se zabývá výroky jeho manželky Petry Číst článek

Podle Rykaly by mohlo Paroubkovi současné dění přinést naopak politické body. „Třeba včera, kdy jsme měli meeting (úterní zahájení senátní kampaně – pozn. red.), tak lidé vyjadřovali Jiřímu Paroubkovi podporu. Někdy se hanlivě vyjadřovali na adresu té jeho paní. To znamená, že zatím těm, kteří to organizují, se to moc nepovedlo, spíš se to otáčí ve prospěch Jiřího Paroubka,“ doplnil.

Odkazoval na situaci, kdy Petra Paroubková – se kterou se Paroubek nyní rozvádí – minulý týden pro Seznam Zprávy řekla, že její manžel disponoval „nelegálními milionovými příjmy“. Jejími výroky se začala zabývat policie, sama Paroubková byla k celé věci v pátek podat vysvětlení. Paroubek ale tvrzení své ženy odmítl a její výroky označil pro iDnes.cz za „mysteriózní tvrzení“.

Zda se policie bude zabývat i kontroverzní půjčkou manželů Paroubkových, zatím není jasné. Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 nechtěla celou věc příliš komentovat. „Protože nebyly zahájeny úkony trestního řízení, tak se nebudeme k dalšímu postupu vyjadřovat. Samozřejmě víme o novinových článcích, máme monitoring tisku, se vším se pracuje, ale žádná zásadní informace z toho pro vás nevyplývá,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Sám Paroubek ve středu prostřednictvím hromadně rozeslané SMS novinářům vzkázal, že vzhledem „k šířícím se spekulacím některých médií“ pořádá ve čtvrtek tiskovou konferenci, kde uvede na pravou míru, jak to s půjčkou bylo. Účast podle něj přislíbil i podnikatel Michek.