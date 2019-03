Europoslanec Payne končí jako místopředseda Svobodných, nesouhlasí se směřováním strany

Payne tvrdí, že Svobodní do nadcházejících voleb připravují „program vylepšování Evropské unie“. Europoslanec již dříve zveřejnil manifest, podle kterého unie směřuje nevyhnutelně k nedemokratickému autoritativnímu režimu a nelze ji reformovat.

„Vzhledem k tomu, že se zcela rozcházím s tím, kam se Svobodní nyní ubírají, prosím, abyste vzali na vědomí, že tímto odstupuji z funkce místopředsedy strany,“ řekl podle serveru iDNES.cz spolustraníkům na sjezdu.

Jiří Payne vstoupil do politiku na počátku 90. let jako poslanec Občanského fóra. Posléze byl jedním ze spoluzakladatelů Občanské demokratické strany, za kterou byl do roku 2002 poslancem.

O sedm let později stál spolu s dalšími politiky u zrodu Strany svobodných občanů. Poslancem Evropského parlamentu je od září 2017.

Payne není jediným spoluzakladatelem Svobodných, který se funkce ve vedení strany vzdal. Na podzim 2017 rezignoval po neúspěchu ve sněmovních volbách předseda strany Petr Mach. Stranu od té doby vede Tomáš Pajonk.

Koalice s Realisty

Mach loni v prosinci oznámil, že se vzdal postu lídra strany pro letošní volby do Evropského parlamentu. K rezignaci ho vedlo mimo jiné to, že neuspěl s plánem na koalici s Realisty. Do Evropského parlamentu nebude kandidovat ani z jiného místa kandidátky.

Svobodní patří k menším neparlamentním subjektům. Ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2017 získali 1,56 procenta hlasů. Ve volbách do Evropského parlamentu před pěti lety jim dalo hlas 5,24 voličů.