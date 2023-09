Politik se s mafiány scházet nemá, volá Scheinherr po rezignaci Pospíšila. ‚Není ani podezřelý,‘ namítá Zuna

Pražský politik a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) podpořil svolání mimořádného zastupitelstva kvůli jeho roli v korupční kauze Dozimetr. K rezignaci Pospíšila kvůli zjištěním Deníku N vyzvalo hnutí Praha sobě. „Když se někdo schází s mafiány, měl by z toho vyvodit zodpovědnost,“ říká zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě). „Pospíšil není obviněný ani podezřelý,“ oponuje mu poslanec Michal Zuna (TOP 09) v diskusi Českého rozhlasu Plus. Praha 15:24 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pospíšilovou rolí v korupční kauze Dozimetr se nejspíš bude zabývat mimořádné zastupitelstvo Prahy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jiří Pospíšil je vždy připraven ctít presumpci viny. Ale tady v tomto případě se o žádné vině nemůžeme bavit,“ zdůvodňuje poslanec a člen předsednictva pražské TOP 09 Michal Zuna, proč podporuje setrvání spolustraníka v jeho funkcích.

Požadavky sdružení Praha sobě považuje za prostředek, jak se politicky zviditelnit a „překrucování toho, co už se recykluje čtrnáct měsíců pořád dokola“.

„Pokud by něco z toho, co Deník N uvedl, bylo pravdivé, tak nepochybuji o tom, že by Policie České republiky konala,“ odmítá Zuna informaci, že by Pospíšil sám schůzku s Michalem Redlem organizoval.

Podle Scheinherra, pražského opozičního zastupitele a bývalého náměstka pro dopravu, se sdružení Praha sobě nesnaží soudit vinu nebo nevinu. Chování Pospíšila ale podrývá jeho důvěryhodnost a ukazuje na osobní selhání. Upozornil také na výzvu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové upustit od kandidatury do vedení Prahy.

„Na základě toho by měl dovodit politickou zodpovědnost,“ myslí si zastupitel a zmiňuje Petra Gazdíka (STAN), který na funkci ministra školství kvůli kauze rezignoval.

Zuna namítá, že Pospíšil přišel podat policii vysvětlení dobrovolně. Scheinherr ale tvrzení zpochybňuje. „Předtím také říkal, že se s Redlem téměř nezná a nepamatuje si ani, kde se s ním seznámil. A pak si rozpomněl,“ argumentuje zastupitel.

Poslanec ujistil, že za Pospíšilem jednoznačně stojí celá pražská organizace TOP 09. K názoru celostátního předsednictva se ale nevyjádřil. Nevyloučil ovšem, že bude Pospíšil v listopadu kandidovat na vedoucí pozice ve straně.

Pospíšilovu roli v kauze Dozimetr má projednat mimořádné zastupitelstvo hlavního města, které navrhlo svolat opoziční hnutí ANO. „Jiří Pospíšil chce, aby tato věc byla řešena na plénu před zraky Pražanů,“ vysvětlil Zuna, proč se k návrhu sám europoslanec přidal. Fakt, že Praha sobě nakonec mimořádnou schůzi nepodpořila, označil za snahu rozklížit koalici.

„Čtrnáctého září se koná řádné zastupitelstvo. Není důvod organizovat mimořádné, které stojí dodatečné náklady,“ obhajuje rozhodnutí Scheinherr.

Poslechněte si celou diskusi Pro a proti v audiozáznamu nahoře v článku.