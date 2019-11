Pospíšil na sněmu TOP 09 vyzval pravicové strany ke ‚spojení proti oligarchovi‘. Babiše chce dostat z vlády

Končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se vyslovil pro spolupráci pravicových opozičních stran, jeho nástupce by měl v těchto snahách pokračovat. Pospíšil v sobotu na volebním sněmu v Praze uvedl, že TOP 09 mohou vést dobře oba kandidáti do jejího čela, tedy senátor Tomáš Czernin i poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Poslední dva roky, po které TOP 09 Pospíšil vedl, označil za úspěšné. Praha 14:02 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zahájil volební sněm strany | Foto: Šulová Kateřina | Zdroj: ČTK

„Jsme povinni udělat maximum pro to, aby se demokratické politické síly spojovaly a byly schopné porazit oligarchu,“ řekl. Hlavním cílem pro TOP 09 musí být podle europoslance Pospíšila to, aby premiér a předseda ANO Andrej Babiš skončil po příštích sněmovních volbách v opozici.

Poslední dva roky byly podle Pospíšila pro TOP 09 úspěšné. „Volby v posledních dvou letech ukázaly, že TOP 09 je dál výrazná politická síla na naší scéně,“ uvedl.

Zmínil také vztahy ze zakladateli TOP 09, prvním a druhým předsedou této strany Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem. Pospíšil zdůraznil, že se vždy byli schopni domluvit a táhnout za jeden provaz. „Nejsme hnutí jednoho muže,“ podotkl v narážce na Babiše a ANO.

‚Sebevědomá strana‘

V nedělní volbě předsedy se podle Pospíšila utkají dva viditelní politici. „Oba mohou vést TOP 09 dobře,“ řekl. Ze sněmu TOP 09 by měl podle Pospíšila odejít vzkaz, že je silná. „Jen sebevědomou stranu je volič ochoten volit,“ podotkl.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg ve stručném projevu ocenil, že strana má dva kvalitní kandidáty na předsedu. Podle něj to svědčí o tom, že TOP 09 je skutečně demokratická. Delegáty vyzval, aby lídra nevolili podle osobních sympatií, ale aby zodpovědně přemýšleli, kdo bude tuto práci dělat lépe a kdo stranu povede úspěšněji. Stejně jako předtím Pospíšil ani Schwarzenberg ve své řeči výslovně nepodpořil žádného z kandidátů.

„V poslaneckém klubu můžu sledovat práci Markéty Pekarové, je výborná a jedna z nejčinorodějších poslanců naší Poslanecké sněmovny vůbec. Co tam dělá, obdivuju,“ řekl. „Tomáše Czernina znám dlouhá léta. Vím, co dělá v Senátě. Pro něho svědčí, že je oceněn ve vlastním kraji. Pořadí si udělejte vy sami,“ pokračoval. Dodal, že kdokoliv bude zvolen do čela strany, bude mít jeho stoprocentní podporu.

Delegáti sněmu ocenili Pospíšilovo i Schwarzenbergovo vystoupení potleskem ve stoje.