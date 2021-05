Pospíšila odvolali z čela zastupitelů Spojených sil pro Prahu. ‚Rozhodnutí respektuji,‘ uvedl

Rodiny kvůli nevyčerpanému rodičovskému příspěvku přišly průměrně o 80 tisíc. Novela by to měla změnit

Nárok na celkových 300 tisíc korun automaticky zaniká s narozením dalšího dítěte. To by se nově mělo změnit a zbylé peníze by rodinám mohly být vyplaceny jednorázově.