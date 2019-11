Stranu musí vést nová generace, jinak TOP 09 skončí, míní odcházející předseda Jiří Pospíšil

TOP 09 si o víkendu zvolí nového předsedu nebo předsedkyni. Stávající šéf Jiří Pospíšil svůj mandát obhajovat nebude. „Nemám potřebu za každou cenu někam kandidovat a zviditelňovat se, když vím, že někdo jiný úkol zvládne lépe,“ říká Jiří Pospíšil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. V jaké kondici předá stranu svému nástupci? A dají se očekávat s novým vedením zásadní změny? Praha 19:53 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pospíšil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pospíšil se rozhodl ve volbě nového šéfa TOP 09 podpořit Markétu Adamovou Pekarovou, neboť by byla podle něj lepší lídryní a je také viditelnou političkou v Poslanecké sněmovně.

Důležitý je výsledek ve volbách, nikoliv preference, míní Jiří Pospíšil, který ve volbě nového vedení TOP 09 podporuje Markétu Adamovou Pekarovou

„Myslím si, že pro Topku bude lepší, pokud bude předseda strany a volební lídr jedna osoba, než kdyby byl předseda strany europoslanec a někdo jiný vedl TOP 09 do příštích parlamentních voleb,“ přibližuje s tím, že pro voliče by to nebylo tak čitelné.

Dalším kandidátem na post předsedy strany kromě Markéty Adamové Pekarové je místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Podle Pospíšila jsou oba dva schopní vést stranu. „Přichází jiná politická generace, která to přebírá a musí prokázat, jestli je schopna stranu vést, nebo naopak ta strana není životaschopná a se svými otci zakladateli končí,“ míní.

Porazit Babiše

A v jakém stavu Pospíšil TOP 09 předá svému nástupci? Strana nezanikla a ukázala podle něj koaliční potenciál.

„Ze strany, která byla tak trošku v koutě, a nechtěli s námi spolupracovat ani Stanaři, ani ostatní středo-pravicové strany, jsme se stali stranou, která byla schopna vytvořit volební koalici jak v komunálu, tak ve volbách do evropského parlamentu,“ vyzdvihuje.

Nejde také podle něj o to, kolik kdo získá procent a mandátů, ale o to, jak je kdo schopný ovlivnit veřejné mínění a prosadit program. TOP 09 také podle Pospíšila může sehrát velmi důležitou roli při vytváření koalice pro příští parlamentní volby.

„Jediný způsob, jak Andreje Babiše moci zbavit, je naštěstí jediný – porazit ho v čestných volbách,“ říká.