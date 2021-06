Volby ukážou, jak cynický je český volič, říká sociolog Přibáň. V unii teď podle něj ‚hrajeme třetí housle‘

Tématem předvolební kampaně bude covid-19 a všechny jeho důsledky, které svět na příští léta zásadně ovlivní, myslí si sociolog a profesor právní filozofie na univerzitě ve velšském Cardiffu Jiří Přibáň. Pokles důvěry Čechů v současnou vládu považuje za logický. Jde o pochopitelnou reakci na to, že země, která první vlnu zvládla skoro nejlépe v Evropě, napodruhé propadla. „Počet mrtvých je děsivý a tu odpovědnost z vlády nikdo nesundá,“ říká. Interview Plus Praha 0:10 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle sociologa Jiřího Přibáně půjde v podzimních volbách o hodně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pandemie onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 podle Přibáně proměnila pohled nejen na vzdělání a vzdělávání, ale i naši zkušenost s cestováním a hranicemi.

„Zjistili jsme, co česká společnost dokáže zvládnout sama a na co potřebuje pomoc ostatních zemí. Vlastně se ukázalo, jak důležité je, že je Česká republika součástí většího celku Evropské unie.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Volby ukáží, zda se přikloníme k autoritářsko-populistickému modelu a nakolik cynický je český volič

Sociolog z University of Cardiff přitom upozorňuje, že tímto výrokem nesnižuje ani nebagatelizuje dílčí neúspěchy, které se objevily například s prvním obdobím shánění vakcín.

Vedle účtování s představiteli řízení státu v době krize budou ale nadcházející volby hledat odpověď na otázku, kam povedou další české kroky, míní Přibáň.

„Hnutí ANO působí na české politické scéně deset let a za tu dobu se posunulo z antikorupčně-liberálního hnutí k hnutí jednoznačně autoritářskému a populistickému,“ soudí.

Havlíček: Náročnou diskuzi o Babišově střetu zájmů může vyřešit pouze Soudní dvůr EU Číst článek

„Volby nebudou o tom, jestli vyhraje ANO, Piráti a STAN nebo koalice Spolu, ale o tom, kam bude česká společnost směřovat a jestli se posune spíš k autoritářsko-populistickému modelu, který známe z Polska a Maďarska, nebo jestli naopak zvítězí subjekty, jež pevně ukotví Českou republiku tam, kam chtěla dlouhá léta patřit – do evropských struktur,“ podotýká.

V tuto chvíli v Evropské unii hrajeme třetí housle, tvrdí host Veroniky Sedláčkové. Je to ale dáno nejvíc tím, že Česká republika hrát důležitější roli nechce, myslí si.

Babišův střet zájmů

V kauze střetu zájmů premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, na který opakovaně ukázala Evropská komise, je zásadní, jak celou věc vnímá společnost.

„Mnohem důležitější než samotná rezoluce je, jak to vnímají voliči. Jestli to nevnímají jako problém, pak by se asi mělo vysvětlit, že když někdo dosáhne na dotace, které nakonec nejdou z evropského rozpočtu, tak ty peníze musí odněkud jít. Z něčích kapes,“ říká sociolog.

Přibáň nechce problém premiérova střetu zájmů umenšovat, upozorňuje ale, že podobné problémy řeší i jiné země. Coby příklad uvádí bývalého předsedu italské vlády Silvia Berlusconiho.

„Je otázka, jestli český volič není tak cynický, že je mu to jedno. Možná ale budou volby odpovědí i na ni,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor Veroniky Sedláčkové s Jiřím Přibáněm.