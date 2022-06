V čele resortu školství by měl stát insider, který se v tomto prostředí vyzná, soudí senátor Růžička

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) 30. června končí ve své funkci. Rozhodl se tak poté, co média informovala o jeho stycích s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Kdo by ho měl ve vedení nahradit a jaké jsou současné výzvy pro tuzemský vzdělávací systém? Praha 20:53 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Je důležité, aby zůstala zachována jistá kontinuita vývoje. Vy jste to naznačil tím, že jste řekl, že by měl mít podporu odborné veřejnosti a podporu politickou. Ale nejde jenom o podporu. Ten člověk by měl pokračovat v tom, co bylo započato,“ podotýká místopředseda Senátu za TOP 09 a STAN a ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička.

Problémů, které bude muset nový ministr školství co nejdříve řešit, je hned několik. „Uvidíme, kolik dětí z Ukrajiny nyní nastoupí do škol. Pokud jich bude hodně, tak to bude třeba rychle řešit.“

„Druhý problém je CERMAT, kde je třeba velmi rychle zakročit. Ministr Gazdík odvolal vedení, ve kterém je nyní jeho náměstek, který je ale do jisté míry součástí té kauzy. To znamená, že nevíme, jestli CERMAT vůbec bude nějaké vedení mít a kdy bude nové,“ nastiňuje odborný konzultant společnosti EDUin Tomáš Feřtek.

V podstatě historickým a zároveň velmi obtížným úkolem bude revize kurikula tak, aby výuka odpovídala potřebám doby. „Doba se velmi zrychlila, je ohromný nárůst informací. To znamená, že děti dnes potřebují ještě další nebo jiné dovednosti, než potřebovaly starší generace.“

„Informace už totiž nestačí jenom přijímat. Je potřeba se v nich nějakým způsobem vyznat, pracovat s nimi a zejména je využívat pro řešení velkých problémů, které stojí nejenom před naší společností, ale i celosvětově,“ dodává Iva Stuchlíková z katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Náhrada za Gazdíka

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli uvedl, že resort školství by zvládli vést například senátoři za STAN Jiří Drahoš nebo Miroslav Plevný.

„Jsou to velmi úctyhodné reprezentativní figury, ale chybí jim vhled do toho, co se na úřadu v tuto chvíli děje, jaké projekty má rozdělané. A hlavně se tam dlouhodobě ukazuje, že ti lidé přicházejí z vysokoškolského prostředí, kterému rozumí. Obvykle ale nerozumějí regionálnímu školství, kterého se aktuální problémy týkají především,“ soudí Feřtek.

„Měl by to být člověk, který se vyzná v situaci, který je insider a to školské prostředí zná. To je ta odborná stránka věci. A samozřejmě bez politické podpory to také v žádném případě nepůjde,“ myslí si Růžička.

„Zatím nevidím nikoho, kdo by tu erudici měl, kdo by měl energii a hlavně znalost zevnitř toho úřadu. Takže já bych byl spíš pro to, aby to byl nějaký vyšší státní úředník,“ dodává Feřtek z EDUin.

