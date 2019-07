Ze hřbitova zmizela lavička válečných veteránů. Vojenská policie žádá veřejnost o pomoc při hledání

Ze hřbitova v pražských Strašnicích se ztratila lavička válečných veteránů. Stála vedle hrobu vojáka Jiřího Schamse, který bojoval v Afghánistánu a před čtyřmi lety zemřel na rakovinu. Není jasné, zda ji chtěl někdo opravit, nebo ji ukradl. Vojenská policie proto žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Praha 14:43 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lavička válečných veteránů, která stála u hrobu Jiřího Schamse v pražských Strašnicích | Zdroj: Vojenská policie

„Na lavičku jsme se složili, měli jsme ji na Vinohradských hřbitovech za strašnickým krematoriem pevně ukotvenou v zemi a bohužel tam v současné době není,“ popsal pro iROZHLAS.cz vrchní praporčík vojenské policie Zdeněk Hanák. „Chystali jsme její rekonstrukci, k níž bohužel nemůže dojít,“ dodal.

Není podle něj jasné, zda chtěl lavičku někdo opravit, nebo ji opravdu ukradl. „Správce hřbitova nám řekl, že viděl člověka v uniformě, který lavičku odnášel. Zastavil ho a on mu řekl, že ji jde zrekonstruovat,“ popsal Hanák.

„Pořád chci věřit lidem, že ji někdo neukradl a nemá ji doma na zahradě, ale chce ji pouze opravit. Rádi bychom oslovili toho člověka, který ji třeba opravuje, nicméně vlastníky jsme my jako vojenská policie. Možná si to neuvědomil. Horší varianta je ta, že ji někdo ukradl,“ doplnil.

Vojenská policie zároveň požádala veřejnost o pomoc při hledání lavičky. „Ať už jste se rozhodli, že ji zrenovujete sami, nebo jste ji někde viděli ležet, dejte nám prosím zprávu!“ stojí na facebooku velitelství ochranné služby vojenské policie.

Vojenská policie už podle Hanáka také uvažovala o vypsání sbírky na novou lavičku. Ta původní stála podle Hanáka zhruba 8000 korun. Zatím ale stále doufá, že se objeví.

Pokud by lidé měli o lavičce jakoukoli informaci, mohou se obrátit na vrchního praporčíka vojenské policie Hanáka. Zavolat mu na telefon 602 290 518 nebo ho kontaktovat e-mailem hanakz@army.cz.

Speciální lavička stála u Schamsova hrobu od května 2017. Tyto lavičky z borového dřeva rozmístil již dříve po republice Petr Něnička z Vlkoše na Hodonínsku. Mají sloužit jako vzpomínka na válečné veterány. Něnička tak chtěl očistit jména vojáků v očích veřejnosti a poděkovat jim za práci, kterou pro republiku vykonávají.

Každá lavička má své specifické číslo. „Lavička, která nám chybí, je pod číslem 044. Lidé ho najdou hned na vpředu ve spodní části. Je to nepřehlédnutelné. Když si sednete, tak ho máte v úrovni kolen,“ přiblížil Hanák, podle čeho ji lidé poznají.

Lavičky na sobě také mají několik dalších důležitých znaků. V opěradle borového dřeva jsou vyryty dva nápisy.

„Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat,“ stojí na lavičce. Jde o motto Jiřího Schamse. Níže je dopsáno: „11. listopad – Den válečných veteránů – Děkujeme – Nezapomeneme“.

Pět vlčích máků vyrytých do dřevěného opěradla pak odkazuje k 8. červenci 2014, kdy po sebevražedném útoku v Afghánistánu zemřelo celkem pět českých vojáků - David Beneš, Ivo Klusák, Libor Ligač, Jan Šenkýř a Jaroslav Lieskovan.

O Regim

Jiří Schams, známý pod přezdívkou Regi, byl jedním z nejznámějších českých válečných veteránů. Bojoval v první linii v Afghánistánu. V březnu 2008 přežil útok sebevražedného atentátníka.

Incident v České televizi později popsal Regiho kolega, který si přál zůstat v anonymitě: „Prováděli jsme činnost kolem hlavní silnice ve městě Gerešk, uprostřed naší jednotky šla trojice dánských vojáků, kteří prováděli humanitární činnost. Sebevražedník přišel k této skupince Dánů a odpálil se. Já jsem byl od toho epicentra asi 15 metrů, tlaková vlna mě shodila na zem. Dostal jsem do zubů, dostal jsem to do nohy. Měl jsem štěstí, že mě odstínila ta auto okolo.“

Útok nepřežili dva Dánové, čtyři Afghánci a velitel ochranného týmu Milan Štěrba. Jiří Schams vyvázl s řadou velmi vážných zranění, přišel o části končetin a střepina ho zasáhla do hlavy.

Přestože zůstal upoutaný na invalidní vozík, nevzdával se a motivoval k tomu i další vážně zraněné vojáky. Později založil nadaci Regi Base, která pomáhá těžce zraněným vojákům vrátit se do života.

Schams pak před čtyřmi lety podlehl rakovině, a to necelý rok poté, co mu ji lékaři diagnostikovali. Bylo mu 42 let.

Jeho pohřeb pak doprovázely vojenské pocty. Jednotka čestné stráže vystřelila tři čestné salvy a nad obřadní síní proletěly stíhací letouny Gripen a bojové vrtulníky Mi-24.