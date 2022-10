Šedivý: Ruské agresi na Ukrajině velí dvakrát odsouzený generál, to je zcela mimo realitu

V pondělí podniklo Rusko jedny z nejrozsáhlejších vzdušných úderů na Ukrajinu od začátku invaze. Ruský prezident prohlásil, že úder je odvetou za údajně teroristické útoky proti Rusku, včetně poškození Kerčského mostu na Krym. „Agresorem, který má charakter až teroristických útoků, je Rusko. Ukrajina má právo se bránit a součástí obrany může být i útok na krymský most,“ říká pro Radiožurnál bývalý náčelník generálního štábu, generál Jiří Šedivý. Praha 19:33 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Bezpečnostní analytik Lukáš Visingr na novinkách publikoval úvahu, že se Putin dopustil stejné chyby jako Hitler, když v Londýně nechal bombardovat civilní cíle. Je to podle vás dobré přirovnání?

Já jsem toto jeho vyjádření nečetl, takže nevím přesně, jak znělo, ale nemyslím si, že v této fázi a v tomto okamžiku je možné přirovnávat k Putina k Hitlerovi. Jejich rozhodnutí jsou v některých směrech podobná, například politické vlivy na rozhodování velitelů, ale zatím bych byl asi v tomto smyslu trochu opatrnější než kolega Visingr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měli bychom být opatrní v diskuzi o tom, že Rusko přejde k používání taktických jaderných zbraní. Ukazujeme, že se toho skutečně bojíme, a to Putinovi vyhovuje, upozorňuje Jiří Šedivý. Poslechněte si rozhovor

Dá se současný, ještě brutálnější postup Rusů na Ukrajině spojovat s tím, že do čela invazních sil byl jmenován Sergej Surovikin přezdívaný generál Armagedon?

To je velmi zvláštní postava. Ale myslím si, že to je ukázka toho, že Putin v podstatě nemá generály, kteří by patřili mezi vyšší úroveň vzdělaných a zároveň inteligentních lidí. My víme, že generál Armagedon, jak jste ho nazval,…

Já jenom cituji, že má takovou přezdívku…

…taky se mu říká Surovec. Tu přezdívku získal za to, jakým způsobem působil v roce 1991 proti demonstrantům v Moskvě a tři z nich nechal zastřelit. A za to byl také odsouzen, pokud vím. Podobně se choval v Čečensku při druhé válce. A potom velmi surově – z toho ta přezdívka působil i v Sýrii, kde nařizoval skutečně nemilosrdné bombardování Aleppa.

Takže tento generál je skutečně něco, co musel Putin, v uvozovkách řečeno „dlouho hledat“, protože on byl mimochodem dvakrát trestně stíhán, dvakrát odsouzen a myslím, že byl dokonce dvakrát ve vězení. Což ukazuje na to, že Rusko sahá opravdu do takových personálních záloh, kam by to neudělal žádná jiná armáda, žádný jiný stát.

„Putin může použít termobarické bomby. Jejich úder zejména v zastavěném území má devastující dopady.“ Jiří Šedivý

Představte si, že by některý z českých generálů byl dvakrát odsouzen a dvakrát byl ve vězení a ještě by dosahoval nejvyšších hodností a funkcí. To je přece absolutně mimo realitu. A takovýto člověk bude velet celkově té operaci na Ukrajině. Nemůžeme od něho čekat nic dobrého.

Putin prohlásil, že jeho země bude hájit zabraná ukrajinská území všemi dostupnými prostředky. Jak si jeho slova vysvětlujete?

Putin samozřejmě vidí, že ten problém se prohlubuje, že se mu nepodařilo zastavit protiofenzivu ani na jižním, ani na severním směru. Co si představují pod pojmem všemi prostředky, to nevím, ale myslím si, že bychom měli být i my opatrní v diskuzi o tom, že Rusko přejde k používání taktických jaderných zbraní.

Zároveň jim ukazujeme, že se toho skutečně bojíme, a to pravděpodobně Putinovi vyhovuje, a znervózňuje to logicky i obyvatelé našich států.

Ale myslím si, že Putin může použít takové zbraně, které jsou na hraně jaderných zbraní, a to jsou termobarické bomby, hlavice na raketách a podobně. Jejich úder zejména v zastavěném území má skutečně devastující dopady. A tam si myslím, že to je něco, co Rusové ještě pořád můžou použít.

ONLINE: Další výměna zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev získal zpět 32 vojáků, Moskva mlčí Číst článek

A kdy myslíte, že by k něčemu takovému mohlo dojít?

V okamžiku, kdy začnou ztrácet významně pozice, ať už u Chersonu, protože tam bude určitě poměrně velmi intenzivní boj. To už avizoval před několika měsíci i prezident Zelenskyj, že cíl je dostat se přes Cherson až na Krym. A samozřejmě i v té severní oblasti – jakmile začnou ztrácet pozice například v již dobytých územích Luhanské a části Doněcké oblasti. V tom případě bude Putin hledat jakékoliv možnosti, které bude mít ještě k dispozici.

Podle bezpečnostního analytika Michala Smetany by se Rusko mohlo pokusit o zastrašení protivníka demonstrativním jaderným výbuchem třeba nad Černým mořem. Připouštíte i takovou možnost?

Myslím, že pan kolega má pravdu, protože je to i součást ruské jaderné doktríny. Odstrašující úder do nějaké neobydlené oblasti, do oblasti, kde nezpůsobí žádné velké škody, ale je demonstrací toho odhodlání používat tyto zbraně, v krajním případě Rusové mohou provést. Ale myslím si, že dneska je to pořád jenom v roli spekulací, a doufám, že Rusové o něčem takovém vůbec neuvažují.

V čem by měla především spočívat pomoc demokratického světa Ukrajině? Jak velká je pravděpodobnost, že do války vstoupí Bělorusku? Měl by se Západ snažit jednat s Vladimirem Putinem? A jaké konkrétní hrozby znamená ruská agrese pro Česko? Poslechněte si celý rozhovor.