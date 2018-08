Kušnierz dotační úřad oficiálně nevedl, ale už si vybíral osobního řidiče, uvádí obvinění exhejtmana Šulce

Někdejší ústecký hejtman za ODS Jiří Šulc poslouchal mocného podnikatele Daniela Ježka, hlavní postavu kauzy ROP Severozápad. Je o tom přesvědčena policie, která Šulce před dvěma týdny obvinila kvůli ovlivňování výběrového řízení na ředitele dotačního úřadu ROP Severozápad. Do jeho čela se dostal podle detektivů předem vybraný úředník Petr Kušnierz. Jeho kvalifikace? Bezvýhradně poslouchal a zajišťoval přihrávání stamilionů vyvoleným projektům. Praha 6:00 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kušnierz | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Společně se Šulcem kriminalisté nově stíhají i Kušnierzova předchůdce v čele dotačního úřadu Petra Vráblíka. „Daniel Ježek mu uložil, aby post ředitele opustil a aby ve spolupráci s Jiřím Šulcem ovlivnili výběrové řízení na nového ředitele ve prospěch Petra Kušnierze,“ uvádí policejní usnesení, s jehož obsahem se server iROZHLAS.cz seznámil.

V kauze ROP Severozápad je nově obviněn bývalý ústecký hejtman Jiří Šulc, informovala Česká televize Číst článek

Nejnovější obvinění bývalého hejtmana Ústeckého kraje Šulce je součástí rozsáhlé dotační kauzy ROP Severozápad. Ježek společně s dalším vlivným podnikatelem ze severu Čech Alexandrem Novákem podle policie dokázali do čela úřadu ROP Severozápad prosadit loajální úředníky. Díky nim a spolupráci s vrcholnými krajskými politiky pak rozhodovali o tom, kdo získá stamilionové evropské dotace, takto údajně zmanipulovali přes 500 projektů.

‚Úřad měli pod kontrolou‘

„Alexandr Novák a Daniel Ježek nejdříve dostali nezjištěným způsobem pod svou kontrolu tehdejšího ředitele úřadu ROP Severozápad Petra Vráblíka, a následně, když se začal z jejich dominantního vlivu vymaňovat, prosadili bez jakéhokoliv zákonného zmocnění prostřednictvím své neformální moci na jeho místo cíleně Petra Kušnierze, jenž byl ve vztahu k Novákovi s Ježkem bezvýhradně loajální a poslušný jejich příkazů,“ uvádí nové obvinění.

Kapitán a Pan Velkomožný Mocní severočeští podnikatelé a expolitici ODS Daniel Ježek a Alexandr Novák podle vyšetřovatelů dokázali do čela úřadu ROP Severozápad, který rozhoduje o dotacích v Ústeckém a Karlovarském kraji, prosadit loajální lidi. Nejdříve Petra Vráblíka, který však postupně vypovídal poslušnost a proto ho nahradil Petr Kušnierz. Mezi podnikateli a úředníky panoval podle detektivů jednoznačný vztah podřízenosti a nadřízenosti.

„Kušnierz oslovoval Alexandra Nováka jako Kapitána, Daniela Ježka pak jako Pana Velkomožného,“ stojí v obvinění z loňského prosince. Kušnierz začal spolupracovat s policií a popsal jí, jak systém fungoval. Ježek byl podle něj „styčným důstojníkem“, především on úkoloval a rozhodoval. Každou středu pak šéfové ROPu chodili do kanceláří byznysmenů reportovat a naopak si odnášeli „notičky“.

Systém podle detektivů fungoval v režimu 60 na 40. Přeloženo, 60 procent dotačních peněz proudilo na "tlačené" projekty v Ústeckém a zbytek na projekty v Karlovarském kraji. Podle kriminalistů tímto nezákonným způsobem úředníci posuzovali 541 projektů.

Policie v rozsáhlé kauze stíhá 26 lidí kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a podplácení. Vedle Nováka s Ježkem také ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou (ČSSD), exstarostu Chebu Petra Navrátila (ČSSD) a exposlance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM).

Sám Šulc vidí za svým stíháním snahu „za každou cenu“ ho vtáhnout do dotačního případu. „Když ho nemohli obvinit z ovlivňování projektů, které neovlivňoval, obvinili ho z ovlivňování výběrového řízení. Skutek je starý devět let, už se blížila desetiletá promlčecí doba,“ podotkl exhejtmanův advokát Daniel Volák. Ježkův obhájce Michael Kis o roli vlivného podnikatele v případu mluvit nechtěl: „Já jsem vázán mlčenlivostí, proto to nemohu komentovat.“

Zmanipulované výběrové řízení však přiznal sám jeho účastník Petr Kušnierz. Soudy ho už dvakrát potrestaly za dotační podvody, poté se rozhodl s vyšetřovateli spolupracovat. A kromě machinací při přidělování peněz během výpovědi také popsal podvod, jakým se do čela úřadu ROP Severozápad dostal.

Řešili výběrové řízení

Tvrzení Kušnierze navíc podle policistů podporují i další důkazy. Při prohlídkách získali e-maily mezi ním, Šulcem a Vráblíkem, v nichž výběrové řízení na post šéfa úřadu ROP Severozápad řešili. „Ahoj, po konzultaci s Jiřím, prosím ještě do kolonky ‚Výhodou‘ doplň: znalost a zkušenosti s financováním evropských a státních dotací,“ diktoval například podle obvinění Kušnierz podmínky Vráblíkovi tak, aby mu vyhovovaly.

Takto si podle ní oba muži psali měsíc před vyhlášením výběrového řízení. Kušnierz navíc podle obvinění od Vráblíka dostával interní informace z úřadu ještě v době, kdy ještě nebyl oficiálně ředitelem úřadu.

„Zasílal mu podklady k budoucí agendě, umožnil mu vybrat si svého osobního řidiče a budoucí materiální vybavení. K Petru Kušnierzovi se choval v uvedené době jako ke svému nadřízenému,“ uvádějí kriminalisté. V prosinci 2009 z výběrového řízení Kušnierz opravdu vyšel jako jednoznačný vítěz.

Původně měl přislíbeno 70 tisíc korun hrubého měsíčně, nakonec si v čele úřadu od prosince 2009 do března 2011, kdy ho kvůli machinacím s dotacemi zadržela policie, a soud poslal do vazby, vydělal 2,1 milionu korun, což je také podle policie škoda, která kvůli údajným podvodům při výběrovém řízení vznikla.

Dotacím nerozuměl

Kušnierz pak údajně u Šulce prosadil, aby jeho předchůdce na dotačním úřadu zůstal. Evropským dotacím totiž paradoxně nerozuměl, chtěl pomoc také s chodem úřadu a zaběhlým systémem údajného nezákonného ovlivňování dotací. Podle policie za jeho vedení úřad ohnul toky evropských peněz v hodnotě 2,7 miliardy korun.

Šulcův advokát Volák však trvá na tom, že jeho klient nic špatného neudělal, část důkazů prý však dosud neviděl. „Uvidíme, jaký bude obsah těch e-mailů. Vytýkají mu navíc nesplnění povinností podle zákona o úřednících, ale na zaměstnance ‚ropů‘ se tento zákon nevztahoval. Právní konstrukce je z mého pohledu chybná,“ argumentuje.

Alexandr Novák míří k výslechu v kauze ROP Severozápad v doprovodu obhájce Julia Kramariče. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

A jakoukoliv vinu odmítá také Kušnierzův předchůdce Vráblík. „Vše, co je nově klientovi kladeno za vinu, již bylo dříve součástí prověřování. Policejní orgán, státní zastupitelství, ale i soudy v tomto konkrétním jednání mého klienta nic nezákonného nikdy nespatřovaly,“ zdůraznil Vráblíkův advokát Roman Lamka.

Hrozí jim až 10 let

Policie Šulce s Vráblíkem obvinila ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, za což jim hrozí tři až deset let vězení. Šulc si přitom již trest v kauze ROP vyslechl: letos v lednu dostal nepravomocně podmínku za zlaté padáky pro Kušnierze a dalšího exředitele dotačního úřadu Pavla Markvarta. Vráblíka naopak dříve krajský soud zcela zprostil obžaloby, Vrchní soud v Praze ale část kauzy nařídil znovu projednat.

Kušnierz kvůli ovlivňování dotačních projektů již podruhé pobývá ve vězení – aktuálně si odpykává sedmiletý trest, soud ale na konci července rozhodl o podmíněném propuštění na svobodu. Zastupitelství se ale proti rozhodnutí odvolalo, a tak je konečné rozhodnutí na městském soudu.