Bývalý brněnský politik Švachula podezřelý z korupce zůstane ve vazbě, soud se obává jeho útěku

Olomoucký soud potvrdil rozhodnutí pokračování Švachulovy vazby, které na začátku dubna vydal brněnský krajský soud. Ve vazbě je Švachula od loňského března. Soudy se obávají, že by mohl bývalý politik obviněný z korupce uprchnout za hranice, a to i v současné situaci, kdy je možnost cestování do zahraničí omezena.

Letos v březnu podal na Švachulu a další obviněné v případu korupce v městské části Brno-střed obžalobu státní zástupce Radek Mezlík. Týká se 11 lidí a dvou firem, výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun.

Případ se týká 27 zakázek, které zadávala radnice Brna-střed, jedna se týkala městských firem a další stovky, přesný počet není ani v obžalobě specifikovaný, se týkaly Správy nemovitostí městské části Brno-střed.

Jiří Švachula byl podle obžaloby hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky. Mezi obžalovanými je například bývalý místostarosta Brna-Ivanovic a bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed Petr Liškutin (dříve ANO).

Státní zástupce Radek Mezlík v obžalobě navrhuje Švachulovi trest v trvání patnácti let vězení a k tomu i peněžitý trest pět milionů korun.