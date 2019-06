Kauza Brno-střed: bývalý místostarosta Švachula chtěl ze zmrazeného účtu odklonit šest milionů

Jiří Švachula stíhaný kvůli rozsáhlé korupci na radnici Brno–střed se pokusil odčerpat skoro šest milionů korun, které kvůli kauze zmrazila policie. Kriminalisté někdejšího místostarostu městské části za hnutí ANO také podezírají, že chtěl zamaskovat koupi mercedesu pro svoji přítelkyni. Švachulovi obstavili majetek za 20 milionů, na úplatcích podle nich inkasoval poloviční sumu. Z důkazů ale podle policistů vyplývá, že si přišel na víc. Brno 7:01 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Švachula. | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: Profimedia

„Státní zástupce upozornil na skutečnost, že již byly vyvíjeny snahy obviněného odčerpat část peněžních prostředků výběrem 5,8 milionu korun v hotovosti ze zajištěného účtu, na což muselo být státním zástupcem obratem reagováno,“ uvádí usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Švachulovi policie zmrazila majetek hned po březnové akci, kdy si přišla pro něj a dalších osm lidí.

Devět milionů

Expolitik hnutí ANO stál podle detektivů v čele organizované skupiny, která na radnici Brno–střed paralyzovala férové přidělování veřejných zakázek.

Vybraným firmám skupina podle policie dohodila zakázky za 180 milionů korun, za to si rozdělila úplatky 17 milionů, z čehož víc než půlka údajně přistála u Švachuly. „Dosud byl prokázán majetkový prospěch u obviněného ve výši dosahující téměř devět milionů korun, přičemž provedené důkazy svědčí i o prospěchu vyšším,“ píšou policisté.

Dnes už bývalému politikovi kvůli tomu státní zástupce obstavil byt v Brně, garáž nebo chatu se zahradou a vinný sklep. Na účtech Švachuly a jeho matky pak zajistil 14 milionů korun. Expolitik proti rozhodnutí podal tři stížnosti, ani s jednou ale u olomouckého vrchního soudu neuspěl.

Z jeho usnesení mimo jiné vyplývá, že plomba přistála také na vozidle mercedes, jehož vlastnictví chtěl Švachula zakrýt. Oficiálním majitelem auta je brněnská univerzita CA Institute, ve skutečnosti jím ale jezdila Švachulova přítelkyně a bývalý politik za něj škole posílal peníze.

„Bezprostředně před platbami faktur za vozidlo byly předmětné částky vkládány na účet společnosti v hotovosti, pojištění vozidla sjednával a hradil Švachula, kterému také vozidlo bylo následně předáno,“ popisuje usnesení vrchního soudu.

‚Nelegální majetek‘

Kriminalisté jsou také přesvědčeni, že na zajištěný majetek včetně vozu si Švachula nemohl vydělat. A to i přes to, že před vstupem do politiky podnikal.

Kauza zasáhla i Faltýnka Policie zasahovala na počátku března na několika místech, a to kvůli dvěma případům, které spojuje právě osoba Švachuly.

Na radnici Brno-střed byli policisté hlavně kvůli zakázkám investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu, z úřednického hlediska ho vedl Liškutin.

Detektivové obvinili devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Pět lidí včetně Švachuly a Liškutina skončilo ve vazbě a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení. Zbylí čtyři obvinění jsou na svobodě.

Kvůli druhému případu, ve kterém jde o ovlivňování zakázky na mýto, policisté zasahovali na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch, a u prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v bytě. Nikoho ale neobvinila.

Švachulu s Liškutinem hnutí ANO vyloučilo.

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele firmy Kapsch Karla Feixe z korupce. Faltýnek s oběma muži jednal, protože prý hrozila hnutí ANO ostuda. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že o schůzkách nevěděl (čtěte zde).

„Oficiálně zjištěné příjmy obviněného za předchozí období a také některé z povinných plateb svědčí o tom, že majetek v takovém rozsahu, jako byl obviněnému dosud zajištěn, pravděpodobně nebyl získán z legálních prostředků, ale nejméně prostředky určené ke koupi tohoto konkrétního vozidla mohou být výnosem z trestné činnosti,“ vysvětluje usnesení vrchního soudu.

Soukromou univerzitu vlastní Erik Lukas Dostál, který podle obchodního rejstříku sedí ve správní radě Švachulovy Nadace Aspekt 2000. Bavit se o tom stejně jako o zajištěném vozidle Dostál odmítl. „Nic nevím,“ zareagoval ihned po vyslovení jména „Švachula“ a zavěsil.

Telefon nebrala a na SMS zprávu nereagovala ani expolitikova obhájkyně Světlana Žabenská. Již dříve ale případ odmítala komentovat.

Politici i podnikatelé

Policie aktéry případu, mezi nimi vedle Švachuly i někdejšího šéfa investičního odboru Brna–střed Petra Liškutina nebo podnikatele Petra Kaláška, Pavla Ovčarčin, Lubomíra Smolku a Samana El-Talabaniho.

Právě poslední jmenovaný společně s dalším aktérem případu s policií spolupracuje a Švachulovu skupinu společně s dalšími důkazy usvědčuje z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Švachulovi hrozí 10,5 až 16 let za mřížemi, soud ho poslal společně s částí obviněných do vazby, aby neovlivňoval svědky. Soud se také obává, aby neprchl do zahraničí, policisté totiž zjistili, že v případě potíží byl připraven odjet do Švýcarska.