Nepomohla záruka od exmanželky ani propadlý pas. Švachula z kauzy Stoka zůstává dál ve vazbě

Propadlý pas i záruka od exmanželky. S takovými argumenty žádal expolitik ANO Jiří Švachula po 17 měsících o propuštění z vazby. Krajský soud v Brně to ale opět zamítl. Tentokrát to zdůvodnil tím, že mu hrozí příliš vysoký trest. Za manipulaci veřejných tendrů by si totiž mohl odsedět až 16 let. Podle soudu navíc Švachula nenabídl odpovídající záruku: kauci či elektronický dohled. Píše se to v soudním protokolu, který má iROZHLAS.cz k dispozici. Brno 6:30 18. srpna 2020 Někdejší brněnský politik hnutí ANO Jiří Švachula si kvůli manipulacím s veřejnými tendry může jít sednou až na 16 let do vězení

„Jiná záruka za vazbu, od níž by bylo možno důvodně očekávat dosažení obdobného účelu, jako omezení osobní svobody obžalovaného ve vazební věznici, ze strany J. Š. nabídnuta nebyla,“ upozornila předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová v soudním protokolu, který iROZHLAS.cz získal s pomocí svobodného přístupu k informacím.

Bartošová tak reagovala na to, že zaručit se za Švachulu chtěla po propuštění z vazby jeho bývalá manželka. Jenže to soudu nestačilo. Argumentoval tím, že mohla jeho chování pozitivně ovlivnit už v minulosti, a to „minimálně do té míry, aby se vyhnul trestnímu stíhání, a to dokonce pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost“. Podle soudu tak nelze čekat, že by teď Švachulovi zabránila v útěku.

Za odpovídající záruku označil soud přiměřenou kauci, případně dohled probačního pracovníka v kombinaci s elektronickou kontrolou, a to „zejména pohybu obžalovaného prostřednictvím elektronického kontrolního systému umožňujícího detekci jeho pohybu.“ To však na stole u krajského soudu nebylo.

Proč to Švachula nenavrhl, není jasné. Jeho právní zástupce Kárim Titz se nechce s odkazem na mlčenlivost k případu vyjadřovat. „Nemám od klienta povoleno poskytovat žádné informace,“ odpověděl advokát stroze na žádost redakce o vyjádření.

Propadlý pas

Brněnský krajský soud o prodloužení vazby pro někdejšího brněnského politika a hlavního aktéra korupční aféry s názvem Stoka rozhodoval koncem července. Švachula se podobně jako v minulosti bránil tím, že nemá žádné vlastní peníze ani přátele či známé, kteří by mu za hranice pomohli. A přidal i zmínku o tom, že má propadlý pas.

Jenže i tento argument soud smetl ze stolu. „Hranice České republiky se sousedními státy jsou prostupné nikoliv pouze díky platnému cestovnímu pasu, ale i díky dokladu totožnosti, mezi který patří občanský průkaz. Skutečnost, že obžalovaný má cestovní pas propadlý, je tedy z pohledu jeho možnosti opustit území České republiky irelevantní,“ uvedla dále Bartošová.

Rozhodnutí o prodloužení vazby pro Jiřího Švachulu v brněnské kauze Stoka si můžete přečíst zde:

Švachula by po propuštění z vazby mohl podle soudu zamířit do Turecka, kam měl podle vyšetřovatelů „převézt větší množství finančních prostředků“, či do Švýcarska. Expolitik to ale už dříve odmítl s tím, že do Turecka jezdil pouze se synem na dovolenou. V případě druhé destinace se pak bránil, že bylo jeho snem si ve Švýcarsku otevřít galerii s výtvarným uměním, nic v tom ale dosud prý nepodnikl.

A to se nyní u soudu obrátilo proti němu: „Obžalovaný J. Š. dal v minulosti najevo svou připravenost vycestovat mimo území Evropské unie, konkrétně například do Švýcarska v případě, budou-li proti němu vedeny úkony trestního řízení. Ostatně i u samotného vazebního zasedání dne 27. 7. 2020 obžalovaný uvedl svůj možný záměr o případných podnikatelských aktivitách právě v této zemi.“

Podle státního zástupce Radka Mezlíka, který má případ na starosti, nicméně jde o „doplňkové“ okolnosti. Tím hlavním důvodem, proč Švachula tentokrát zůstal do vazbě, je možnost vysokého trestu. Pokud se totiž jeho vina potvrdí, bude mu hrozit 10,5 až 16 let za mřížemi.

„Pro uvalení vazby přitom postačuje reálné ohrožení trestem okolo osmi roků. To je zde vysoce překročeno. Všechny ostatní okolnosti jsou pak v podstatě pouze doplňkové,“ komentoval Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě.

Vysoký trest

A podobně argumentuje vysokou trestní sazbou i krajský soud. Švachula se totiž měl na manipulaci veřejných zakázek a korupci podílet jako člen organizované zločinecké skupiny. Původní možný nejpřísnější trest se tak zvedl o třetinu. Zůstane tedy ve vazbě až do soudního líčení, které je v plánu na konec září a potrvá až do prosince.

Švachula byl podle kriminalistů hlavou skupiny, která ovlivnila na radnici Brno-střed desítky zakázek. Výše úplatků měla dosáhnout až 47 milionů korun. Státní zástupce Mezlík podal v kauze obžalobu celkem na 11 lidí a dvě firmy letos v březnu. Tedy přesně rok poté, co proběhla na radnici policejní razie. Po ní šlo do vazby pět lidí, doteď v ní zůstal už jen Švachula.

Státní zástupce v obžalobě navrhuje Švachulovi trest patnáct let vězení a k tomu i peněžitý trest pět milionů korun. Začátek hlavního líčení ve věci má krajský soud naplánován na 21. září. Vypsáno je následně dalších 20 termínů jednacích dní do konce roku.

V červenci vyšetřovatelé obvinili rovněž z manipulace veřejných zakázek a uplácení v druhé větvi korupční kauzy dalších 26 lidí a jednu firmu. Jedná se hlavně o stavebníky a živnostníky. Jedna osoba je obviněna jako člen organizované skupiny, které hrozí sazba do 16 let. Ostatní mohou dostat až osm let vězení.

Kvůli údajnému napojení brněnských politiků ANO na podsvětí pak v červnu oznámil svůj odchod z hnutí jeho místopředseda, kandidát na hejtmana a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.