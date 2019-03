Dal úplatek 70 tisíc Švachulovi a spol.? ‚Nemůžu, nechci,‘ odmítá komentář obviněný podnikatel

Za úplatek 70 tisíc šla na radnici Brno-střed koupit zakázka v hodnotě 1,6 milionu korun. Alespoň to vyplývá z usnesení státního zastupitelství, které odkrývá první konkrétní skutek, kvůli němuž si policie přišla pro politiky Jiřího Švachulu a Petra Liškutina (dříve oba za hnutí ANO). Kvůli této zakázce na opravu kotelny domu obvinila i brněnského podnikatele Michala Unzeitiga. Právě on podle detektivů úplatek slíbil a nakonec předal. Brno 6:00 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Švachula (dříve ANO) na snímku z roku 2014 stojí vpravo. Fotografie je z jednání zastupitelstva radnice Brno-střed. | Zdroj: Profimedia

Zakázku „Křenová 39 – rekonstrukce plynové kotelny“ získala Unzeitigova společnost MT-mont loni na jaře, oproti konkurenci nabídla nejnižší cenu. Podle kriminalistů ale nešlo o férovou soutěž, protože vítěz byl předem znám. Údajně za to ale část výdělku musel odevzdat.

„Obviněný Michal Unzeitig v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nabídl a poskytl úplatek vůči úřední osobě nejméně ve výši 5 procent, a to nejméně 70 tisíc korun,“ uvádí usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Dokument konkrétní jména příjemce úplatku neuvádí. Jak ale server iROZHLAS.cz dohledal v portálu veřejných zakázek, tendr týkající se opravy domu administroval Odbor investiční a správy bytových domů. A ten řídil Liškutin a spadal do kompetence tehdejšího radního Švachuly.

Úplatky 17 milionů

Právě oni dva podle detektivů patří do zločinecké skupiny, která na centrální brněnské radnici od roku 2014 zavedla podvodný systém veřejných zakázek, který vygeneroval úplatky nejméně ve výši 17 milionů korun.

„Rozhodovali o výběru jimi preferované společnosti, která byla zvýhodněná tím, že předem disponovala neveřejnými informacemi nezbytnými k úspěšné účasti v jednotlivých zadávacích řízeních, a tím, že byla zařazena do exkluzivního okruhu formálně oslovovaných společností před ostatními potenciálními dodavateli, kteří by za dodržení zákonných podmínek zadávání zakázek tyto následně realizovali,“ popisuje usnesení státního zastupitelství.

Podle věstníku veřejných zakázek se o tendr na opravu kotelny ucházely celkem tři firmy. Společnost MT-mont nakonec zvítězila, protože nabídla nejnižší cenu 1,4 milionu korun bez DPH. Další účastník, společnost TEPS plus, nabídl necelých 1,7 milionu; firma Montenegro Brno pak 1,72 milionu korun.

Kauza Brno-střed Policie zasahovala na počátku března na několika místech, a to kvůli dvěma případům, které spojuje právě osoba Švachuly.

Na radnici Brno-střed byli policisté hlavně kvůli zakázkám investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu, z úřednického hlediska ho vedl Liškutin.

Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Pět lidí včetně Švachuly a Liškutina skončilo ve vazbě a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení. Zbylí čtyři obvinění jsou na svobodě.

Kvůli druhému případu, ve kterém jde o ovlivňování zakázky na mýto, policisté zasahovali na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch, a u prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v bytě. Nikoho ale neobvinila.

Švachulu s Liškutinem hnutí ANO vyloučilo.

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele firmy Kapsch Karla Feixe z korupce. Faltýnek s oběma muži jednal, protože prý hrozila hnutí ANO ostuda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že o schůzkách nevěděl (čtěte zde).

Neúspěšným uchazečům nepřišlo - alespoň podle jejich tvrzení - na výběrovém řízení nic zvláštního. Současně odmítají, že by sehráli roli takzvaného křoví, tedy že se s vítězem předem domluvili, že nabídnou vyšší sumu. „Kdepak. My jsme normálně nabízeli a tak to je. Nabídek děláme spousty. Něco vyjde, něco nevyjde,“ řekl serveru iROZHLAS.cz jednatel společnosti Montenegro Karel Špička.

‚Nic podezřelého‘

Žádné nesrovnalosti si neuvědomuje ani šéf společnosti Teps plus Radim Kadlčák: „Konkrétně si to nevybavuji. Pokud jsem to naceňoval a neuspěl, tím to pro mě zhaslo. Nic zvláštního mi na tom nepřišlo.“ Jeho firma od radnice Brno-střed nikdy žádnou zakázku nezískala, Montenegro u městské části vysoutěžilo pouze jediný tendr na opravu v domě Poříčí 41 za 2,1 milionu korun.

Žádnou další zakázku od Brna-střed nezískal ani Unzeitigův MT-mont. Firma ale výrazně bodovala u brněnské městské společnosti Teplárny Brno, od níž za necelé dva poslední roky získala zakázky za 6,5 milionu korun. Podnikatel se o svém angažmá v třaskavém případě ale bavit nechce: „Nebudu k tomu dávat žádné vyjádření, nezlobte se. Nemůžu, nechci, nemám zájem. Děkuji.“

Pod smlouvu k údajně zmanipulované zakázce se loni v dubnu podepsal tehdejší starosta městské části Brno-střed za hnutí ANO Martin Landa, ani radnice se ale k tendru vyjadřovat nechce. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemohu podávat informace o konkrétních zakázkách, o které se policie zajímá. Váš dotaz tedy nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Stejně tak je předčasné jakkoliv spekulovat o tom, jak problematické případně zakázky byly,“ odpověděla mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Zakázky za 180 milionů

Policisté jsou přesvědčeni, že skupina založená a vedená Švachulou přihrála firmám ochotným dávat úplatky zakázky za 180 milionů korun. Kromě Brna-střed jde také o tendry správy nemovitostí Brna-střed a Technické sítě Brno. Na veřejnosti se dosud objevila pouze oficiálně nepotvrzená informace, že se detektivové v souvislosti s kauzou zajímají také průběh zakázky na rekonstrukci kryté tržnice na Zelném trhu za 70 milionů.

Společně se dvěma dnes již bývalými politiky ANO si vyslechli obvinění také brněnští podnikatelé, jejichž firmy od radnice Brno-střed tendry získávaly.

Policisté skupinu kolem Švachuly viní z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Hlavním aktérům hrozí vysoké tresty od 10,5 až 16 let vězení.