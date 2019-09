Švachula z kauzy Brno-střed podle vyšetřovatelů ukrýval peníze v Turecku. Vozil je tam soukromý řidič

Expolitik ANO Jiří Švachula, hlavní obviněný v kauze manipulací kolem veřejných tendrů na radnici Brno-střed, podle vyšetřovatelů velmi často navštěvoval Turecko. V zemi podle nich ukrýval peníze z úplatků. Informaci server iROZHLAS.cz získal z usnesení o zamítnutí Švachulovy žádosti o propuštění z vazby. Tu soudce Libor Hanuš z Městského soudu v Brně zamítl zhruba před dvěma týdny. Brno 13:46 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý radní radnice Brno-střed Jiří Švachula (dříve ANO) | Zdroj: Profimedia

Z usnesení, které má iROZHLAS.cz k dispozici, dále vyplývá, že policisté v polovině srpna hovořili se svědkem, který jim o Švachulových cestách do Turecka řekl.

„Osoba k tomuto doplnila, že ví, že si měl najmout řidiče, který měl z České republiky do Turecka fyzicky převézt větší množství finanční hotovosti, kterou zde pak obviněný uložil. Má se jednat o hotovost pocházející z trestné činnosti a záměrně ji měl obviněný uložit právě v Turecku, protože Turecko není stát, který je členem Evropské unie,“ píše v dokumentu soudce Hanuš.

Peníze z Turecka byly podle vyšetřovatelů Švachulovou pojistkou pro případ, že by ho začala vyšetřovat policie. „V případě, že by měl obviněný pocit, že je prověřovaný nebo že se o jeho osobu více zajímají orgány činné v trestním řízení, tak chtěl utéct do zahraničí, konkrétně do země mimo Evropskou unii, a využívat tam finanční prostředky uložené v Turecku,“ dokládá soudce v usnesení.

Kauza Brno-střed Policisté obvinili deset bývalých komunálních politiků a podnikatelů z toho, že manipulovali veřejné zakázky odboru stavebnictví na radnici Brno-střed.

K pletichám s tendry mělo docházet mezi roky 2014 a 2018.

Posledním obviněným se stal podnikatel a vlivný člen brněnské ODS Jiří Hos.

Pro příklad uvádí detaily o úplatcích, o nichž policisty informoval další z desítky stíhaných (a zároveň jeden z klíčových svědků), podnikatel Saman El-Talabani.

„Obviněnému předával úplatky v hotovosti v eurech, konkrétně 7500 eur, 7000 eur a 9100 eur, ve spojitosti s veřejnými zakázkami Orlí 11, Solniční 11 a Hrnčířská 37 (další údajně zmanipulované zakázky – pozn. red.). Obviněnému hotovost dával S. E. (Saman El-Talabani – pozn. red.) v eurech, protože to tak obviněný vždy chtěl. Následně policejní orgán rekapituloval jednotlivé zajištěné listiny, které tyto skutečnosti potvrzují, konkrétně listinné materiály vydané S. E.,“ píše se v dokumentu.

Stavební zakázky

Nyní již bývalý místostarosta městské části za hnutí ANO Jiří Švachula si podle policie na úplatcích přišel nejméně na téměř devět milionů korun. Za to celá jeho skupina, jíž byl dle vyšetřovatelů hlavou, přihrála firmám zapojeným do podvodů zakázky za 180 milionů korun.

Skupina podle policie manipulovala stavebními zakázkami Brna-střed, přičemž si měla dohromady rozdělit úplatky nejméně za 17 099 194 korun. Švachulovi z toho podle detektivů připadlo nejméně 8 799 597 korun. Zbytek členů spolku si pak podle dřívějších zjištění serveru iROZHLAS.cz dělil nejméně 6 239 677 korun.

Vazby na rodinu

Švachula se argumentům soudce bránil. V Turecku byl prý pouze jednou, a to na dovolené. „V minulosti nevozil větší množství financí do zahraničí, ani nikde v zahraničí finance neukládal. Nikdy si nenajal řidiče, který měl z České republiky do Turecka převézt větší množství finanční hotovosti. V Turecku byl na dovolené jednou se svým synem,“ parafrázoval soudce expolitikova tvrzení z jednání o vazbě.

Obviněný podle něj dále vyvracel úvahy o svém možném útěku do Švýcarska a negoval informace o úplatcích v eurech.

„Uvedl, že nikdy neplánoval vycestovat do Švýcarska. Ve Švýcarsku chtěl založit pobočku galerie. Ve Švýcarsku ani v Turecku nikdy neměl žádný účet. S. E. ani v jednom případě, který je uveden v úředním záznamu policejního orgánu ze dne 20. 8. 2019, nepředal obviněnému úplatek v hotovosti v eurech,“ napsal soudce.

Švachula se rovněž hájil rodinnými pouty, které by mu prý v útěku do zahraničí bránily. Zdůraznil, že má přítelkyni, se kterou se mají brát. Podílí se prý na výchově syna a dcery, kteří k němu mají silné pouto, stará se také o vážně nemocného a slepého otce, jenž je údajně odkázán na jeho podporu. Na Švachulovi je podle něj závislá i jeho matka.

„Míra uspořádání poměrů obviněného, ale i mediální známost vedou dle přesvědčení obviněného k závěru, že je u něj dáno mnoho faktorů, které poukazují na skutečnost, že u něj nehrozí vyhýbání se trestnímu stíhání nebo trestu. K tomuto obviněný dodal, že mu byl zajištěn veškerý majetek, a není proto schopen financovat případný útek do zahraničí,“ popsal soudce Švachulovu argumentaci.

Soudce ale, především s ohledem k nově získaným informacím popsaným výše, svými argumenty nepřesvědčil. Ve vazbě Švachula strávil již půl roku. Kromě něj na svobodu soud nechce pustit už jen jednoho obviněného – brněnského podnikatele Petra Kaláška.