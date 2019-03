‚Úplatek 8 799 597 korun.‘ Expolitik ANO Švachula podle detektivů paralyzoval řádné přidělování zakázek v Brně

„Faktické paralyzování řádného přidělování veřejných zakázek.“ Klíčová věta, kterou policisté popisují důsledky počínání obviněných v kauze Brno-střed.

Dnes již bývalý místostarosta městské části za hnutí ANO Jiří Švachula si podle policie přišel nejméně na devět milionů korun. Za to Švachulova skupina přihrála firmám zapojeným do podvodů zakázky za 180 milionů korun.

Vyšetřovatelé se odvolávají na svědectví hned dvou aktérů, kteří usilují o status spolupracujícího obviněného.

Opírají se i o odposlechy a sledování, navíc zabavili listinné důkazy.

Dosud neznámé detaily zjistil server iROZHLAS.cz z usnesení státního zastupitelství, kterým obstavilo majetek Jiřího Švachuly.

Ještě před pár dny byl Jiří Švachula brněnským radním. Podle policistů ale byl především hlavou organizované skupiny, která zakázky v Brně-střed ovlivňovala už od roku 2014. A nejen to. Společenství i založil. Usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci týkající se zajištění expolitikova majetku o něm doslova píše:

„Obviněnému Jiřímu Švachulovi je kladeno za vinu mimořádně společensky škodlivé jednání v podobě založení a dlouhodobého řízení organizované zločinecké skupiny, důsledkem jejíž činnosti bylo po dobu více než čtyř roků faktické paralyzování řádného přidělování veřejných zakázek v rámci radnice Brno-střed.“

Úplatky 17 099 194 korun

Skupina podle policie manipulovala stavebními zakázkami Brna-střed, přičemž si měla rozdělit úplatky nejméně za 17 099 194 korun. Švachulovi z toho podle detektivů připadlo 8 799 597 korun. Zbytek členů spolku si pak podle zjištění detektivů dělil nejméně 6 239 677 korun.

Detektivové v kauze předminulý týden obvinili devět hlavních aktérů, kteří se podle nich na podvodném systému podíleli. Zásadní roli podle nich hrál podnikatel Saman El-Talabani, právě jeho údajně Švachula oslovil, aby vytipoval firmy ochotné se na systému úplatků podílet.

Jak ale vyplývá z usnesení vrchního státního zastupitelství, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil, El-Talabani ale v polovině roku 2016 odešel a jeho roli podle policie převzal úředník centrální městské části a další obviněný Petr Liškutin (dříve ANO).

Kromě politiků policie obvinila i několik podnikatelů, z usnesení státního zastupitelství navíc vyplývá, že jejich počet nemusí být konečný. Na systému manipulací se totiž údajně podílelo mnohem více lidí, kteří aktérům z jádra případu podle policie nosili úplatky. Šlo především o manažery firem, které se „cinklých“ tendrů účastnily.

Zakázky za 166 milionů

Systém se podle kriminalistů podchytil zakázky radnice Brno-střed za 116 milionů korun, správy nemovitostí Brna-střed za 26 milionů a jedné zakázky společnosti Technické sítě Brno za 38 milionů korun.

Podle policistů si je rozebral „exkluzivní okruh“ firem, v rámci něhož se v pozici vítěze podle dohody střídaly. „Cyklicky ve variabilním postavení pozice vítěze zakázky, či pozice jako takzvané křoví této organizované zločinecké skupiny se ho účastnily, čímž eliminovaly skutečnou soutěž o předmětné veřejné zakázky,“ uvádí usnesení státního zastupitelství.

Vyšetřovatelé, jak popisuje dokument, dosud nevědí, jak přesně Švachulova skupina konkrétní zakázky ovlivňovala. Dosavadní vyšetřování však ukázalo, že je měli její členové přesně rozdělené. „Jednotlivé články této organizované zločinecké skupiny měly jasně definováno svoje postavení, rozsah a podobu účasti v tomto systému, kdy komunikace ve skupině probíhala při respektování hierarchie a konspirace,“ popisují kriminalisté.

V ruce drží hned dva trumfy: výpovědi podnikatelů El-Talabaniho a jednoho dalšího stíhaného, kteří spolupracují a usilují o status spolupracujících obviněných. Manipulace zakázkami podle usnesení dokládají také další dvě výpovědi. „Přímo potvrzují způsob, jakým byly úplatky v daném případě 'administrovány',“ píše v dokumentu státní zástupce. „Přehlédnout pak nelze další důkazy, jako jsou odposlechy a záznamy ze sledování osob a listinné důkazy, které byly ve věci zajištěny,“ dodává.

Co přesně odposlechy zachytily, ovšem v dokumentu neuvádí. Místo toho upozorňuje, že obvinění používali ke komunikaci aplikace, které v minulosti nedokázala policie monitorovat.

Desítky milionů pro matku

Policie po spuštění akce také stopovala Švachulův majetek, příliš toho ale nenašla: na třech účtech má přes 300 tisíc korun. Kriminalisté ale na jednom z expolitikových kont v posledních letech zaznamenali dva významné pohyby. Za prodej společnosti Rouchovanská sluneční na účtu přistálo 20 milionů korun. 22 milionů korun pak Švachula převedl na účet matky, k němuž má přístup. Dalších 2,5 milionu na matčino konto vložil. Z poslaných peněz na účtu matky zůstalo 13 milionů korun, uvádí usnesení zastupitelství.

Ve Švachulově bytě policisté našli luxusní hodinky, jejichž cenu odhadli na 2 miliony korun. Tyto věci ale dosud neobstavili, plomba naopak přistála na bytě v Brně, na garáži, chatě se zahradou nedaleko Brna a na další nemovitosti u zámku v Čejkovicích na Hodonínsku. Celkem podle usnesení státního zastupitelství policie zajistila Švachulův majetek za 20,5 milionu korun.

Národní centrála proti organizovanému zločinu akci namířenou proti korupci na centrální brněnské radnici rozjela minulý týden, Švachulu a další čtyři lidi soud poslal do vazby. Jeho advokátka Světlana Žabenská nechtěla nové detaily případu komentovat. „Nebudu se vyjadřovat,“ reagovala na žádost serveru iROZHLAS.cz o rozhovor.

‚Bez komentáře‘

Advokát podnikatele El-Talabaního pouze potvrdil, že jeho klient s detektivy spolupracuje. „Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Ostatní věci jsou dál předmětem šetření nelze se k nim nyní vyjadřovat,“ napsal v SMS zprávě.

Informace týkající se případu odmítl rozebírat i šéf trestního úseku Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Server iROZHLAS.cz se ho mimo jiné dotázal, zda vzhledem k informacím z usnesení může počet obviněných narůst. „Nemůžeme komentovat žádné kroky, které orgány činné v trestním řízení mohou učinit v budoucnu. To by bylo spekulativní a v tuto chvíli to nemohu komentovat,“ doplnil Šereda.

Policisté skupinu kolem Švachuly obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Hlavním aktérům hrozí vysoké tresty od 10,5 až 16 let vězení.

Hnutí ANO Švachulu i Liškutina vyloučilo poté, co je soud poslal do vazby. Zastupitelé Brna-střed Švachulu také odvolali z funkce radního, zastupitelského postu se následně vzdal. Liškutin naopak mandát nesložil, nadále zůstává místostarostou městské části Brno-Ivanovice.

KAUZA BRNO-STŘED Policie zasahovala na počátku března na několika místech, a to kvůli dvěma případům, které spojuje právě osoba Švachuly.

Na radnici Brno-střed byli policisté hlavně kvůli zakázkám investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu, z úřednického hlediska ho vedl Liškutin.

Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Pět lidí včetně Švachuly a Liškutina skončilo ve vazbě a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení. Zbylí čtyři obvinění jsou na svobodě.

Kvůli druhému případu, ve kterém jde o ovlivňování zakázky na mýto, policisté zasahovali na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch, a u prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v bytě. Nikoho ale neobvinila.

Švachulu s Liškutinem hnutí ANO vyloučilo.

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele firmy Kapsch Karla Feixe z korupce. Faltýnek s oběma muži jednal, protože prý hrozila hnutí ANO ostuda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že o schůzkách nevěděl (čtěte zde).