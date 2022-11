Byl na smrt nemocný, vězení se vyhnul. Jeden znalec podnikatele ani neviděl, druhý jiný posudek nedělal

Kriminalisté odložili případ podnikatele Jiřího Syrovátky, který v roce 2008 kvůli údajné těžké nemoci nemusel nastoupit na pět let do vězení za daňové podvody. Případ policisté začali prověřovat před rokem kvůli novým poznatkům, ze kterých plynulo, že na smrt nemocný podnikatel – údajně v permanentní lékařské péči – ve skutečnosti sjížděl alpské svahy nebo se procházel po francouzské Riviéře. Praha 5:00 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek Jiřího Syrovátky z loňského léta z centra Prahy. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bývalý obchodní partner Tomáše Pitra aktuálně žije v Česku a podniká.

„Policejním orgánem bylo vydáno usnesení o odložení věci. Na základě provedeného prověřování nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by ve věci dokládaly, že se skutečně jedná o spáchání trestného činu. Odložení věci však není překážkou pro pokračování trestního řízení, pokud by se v budoucnu objevily nové skutečnosti, které by podezření z trestného činu dokládaly,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Podivné znalecké posudky?

Kriminalisté nezkoumali přímo Syrovátkův faktický zdravotní stav, ale zabývali se tím, jestli podnikatel někoho neuplatil, aby nemusel do vězení. Případně jestli nepochybili znalci, kteří jeho stav posoudili jako beznadějný a zdůraznili, že s jeho prognózou se pouze pět procent nemocných dožívá pěti let. Právě i jejich posudky přesvědčily soudce městského soudu Petra Nováka, aby Syrovátkovi po dvou odkladech nástupu do vězení trest v červnu 2008 odpustil definitivně.

Vyplývá to z usnesení o odložení věci, které Radiožurnál získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Měl trpět nevyléčitelnou nemocí, soud mu ukradené miliony odpustil. Přitom sjížděl alpské svahy Číst článek

I když se detektivům nepodařilo prokázat, že by znalci chybovali, tak z dokumentu plyne, že jejich postup nebyl zcela standardní.

První z nich za svou devítiletou kariéru vypracoval jen jediný znalecký posudek – a to pro Jiřího Syrovátku. „Ze znaleckého deníku je patrné, že znalec znaleckou činnost prakticky nevykonával. Za celou dobu existence své znalecké činnosti vykázal ve znaleckém deníku a ve statistických údajích zpracování pouze jediného znaleckého posudku, a to znaleckého posudku, který je předmětem tohoto šetření,“ píše v usnesení kriminalista. Proč tomu tak bylo, už není možné zjistit, protože odborník nedávno zemřel.

Druhý znalec Syrovátku osobně ani neviděl, jeho stav posuzoval z dokumentů, které mu předložil Syrovátkův advokát. „Osobně pana Syrovátku nevyšetřoval a závěry znaleckého posudku přijal na základě předložených lékařských záznamů. Tyto mu byly předloženy ze strany objednavatele posudku,“ uvádí policie.

Radiožurnál se znalce už dříve pokoušel kontaktovat, ten ale vzkázal, že to nebude komentovat. Do policejního výslechu pak uvedl, že si „za závěry posudku stojí“.

O rakovině ani zmínka

To ale není jediná podezřelá okolnost, která z policejního prověřování plyne. Syrovátka se nechal operovat na soukromé klinice v Itálii, odkud také pochází i zdravotní dokumentace o údajné rakovině střev, kterou předložil soudu.

Jenže když se pak vrátil do Česka a v roce 2017 absolvoval operaci kýly v motolské nemocnici, tak podle lékařské zprávy Syrovátka v chorobopise zmiňuje z minulosti pouze jednu operaci – odstranění slepého střeva, kterou zkomplikovalo následné krvácení. O rakovině není v dokumentech ani zmínka.

„V lékařských záznamech nebo v záznamech praktického lékaře není nikde uvedena diagnóza karcinomu střeva, nýbrž operace apendixu (slepého střeva – pozn. red.) a srůsty střeva,“ uvádí policie s tím, že ani pravidelně nedocházel na kontrolní kolonoskopická vyšetření.

Právník: Redlovi přezkoumání rozsudku o zbavení svéprávnosti v aktuální kauze nepomůže Číst článek

Ani přes tyto pochybnosti detektivové nezískali důkazy o tom, že by si Syrovátka rakovinu vymyslel.

„I přes různé pochybnosti a zjištění nelze však jednoznačně dovodit závěr, že namísto léčby karcinomu střeva jmenovaný podstoupil prvotně laparoskopické odstranění slepého střeva s druhotnou revizí dutiny břišní,“ konstatují kriminalisté. Stejně tak se policie zabývala i tím, zda nepochybil soud, který mu trest odpustil. „Soud si v době svého rozhodování opatřil dostatek podkladů, které mu umožňovaly ve věci rozhodnout,“ uvedl mluvčí Cimbala.

Soudce: Měl jsem pochybnosti

Případ měl tehdy na starosti soudce Petr Novák, který aktuálně pracuje jako advokát, nedávno ale zpětně pro Radiožurnál připustil, že už tehdy si nebyl jistý.

„Vnitřně měl člověk pochybnosti, ale pro nás byly posudky tak jednoznačné, že jsme si nemohli vzít na svědomí, že zemře kvůli nám. Nemohu sahat do svědomí znalců, nakolik byly ty jejich závěry opodstatněné. Jak říkám, já z toho všeho měl divný pocit, ale všechny ty okolnosti nás vedly k tomu, že nešlo rozhodnout jinak,“ řekl.

V současné době Syrovátka žije v Česku a podniká v oblasti demoličních a recyklačních služeb. Ke svému uzdravení se vyjadřovat nechtěl.

„Hele, já vůbec…,“ a položil telefon.

Pět tisíc za posudek na přání. Znalec snížil cenu strojů o statisíce, nechal se u toho natočit, píše obžaloba Číst článek

Podobně reagoval i v létě, když ho reportéři Radiožurnálu zastihli v centru Prahy, jak vycházel z hotelu. „Někdy příště,“ řekl jen, rychle nasedl do auta a odjel.

Do policejního protokolu pak uvedl, že ho lékaři operovali na soukromé klinice v Itálii, v Americe prý pak docházel ambulantně k lékaři a do Česka se vrátil v roce 2010. Jak platil zdravotní péči, si už nevzpomíná, ale část prý určitě v hotovosti.

Na pláži, na lyžích...

Syrovátka dosud nevysvětlil ani fotografie z jeho cest, které mají pocházet z doby, kdy byl vážně nemocný a soudu tvrdil, že do vězení kvůli své chorobě nemůže nastoupit. Fotografie s datovou stopou naznačují, že se na smrt nemocný podnikatel už pár týdnů po operaci, konkrétně v říjnu 2007, procházel po pláži ve francouzském letovisku Saint Tropez a pózoval se svým synem na tamním golfovém hřišti.

Fotogalerie (8)







O čtyři měsíce později, v únoru 2008, podle fotografií údajně vyrazil na lyže do italských Dolomit. V bílé lyžařské bundě s kožíškem pózuje na vrcholku svahu a má zdvižené ruce, ve kterých bez problémů drží hůlky nad hlavou.

V té době měl přitom podle dokumentace, kterou předkládal soudu, být už v pokročilejším stadiu rakoviny a chodit na chemoterapii, která musela údajně být přerušena „pro výrazné komplikace a nežádoucí účinky“.

Nemocný Janoušek i Pitr

Jiří Syrovátka není první, kdo onemocněl krátce před nástupem trestu. I jeho spoluobžalovaný Tomáš Pitr místo do věznice zamířil v den nástupu do nemocnice, kde ležel na kapačkách kvůli vyhřezlé ploténce. A pak utekl do zahraničí, kde se až do roku 2010 skrýval, než ho dopadla policie ve Švýcarsku.

Před nástupem do vězení se udělalo špatně i odsouzenému pražskému podnikateli Romanu Janouškovi, který si aktuálně odpykává 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl.

Zdravotní problémy se před nástupem do vězení nevyhnuly ani bývalému senátorovi za ODS Alexandru Novákovi, který byl v roce 2012 odsouzen za korupci. „Já vím, že před časem měl mozkovou příhodu, vím, že byl hospitalizován pro žaludeční problémy, ale detaily neznám,“ uvedl tehdy pro Českou televizi Novákův advokát Jan Růžek.

Do vězení ho nakonec eskortovala policie až v dubnu 2013. Ze čtyřletého trestu si odseděl polovinu, pak ho chomutovský okresní soud podmíněně propustil.