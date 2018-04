Zimola: nechceme být fíkovým listem Babišovy vlády. Pokud ANO změní postoj, dveře znovu otevřeme

Sociální demokraté nemají zapotřebí být fíkovým listem vlády Andreje Babiše (ANO), pokud ale nynější premiér v demisi změní postoj, dveře k dalším jednáním se dají znovu otevřít, míní první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Při příchodu na jednání předsednictva strany, na kterém s předsedou Janem Hamáčkem navrhne ukončení vyjednávání s hnutím ANO, novinářům řekl, že při případné spolupráci s ANO chce být ČSSD rovnocenným partnerem. Praha 13:31 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zimola z ČSSD | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zimola si mimo jiné stěžoval na Babišovy mediální výpady směrem k sociálním demokratům. Připomenul také, že byl zastáncem koaliční spolupráce s ANO. „Říkal jsem, že to musí být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, třeba mu to v průběhu následujících dnů či týdnů dojde," uvedl.

Předsednictvu a sobotnímu sjezdu ČSSD chce říct, že podmínky, které v tuto chvíli hnutí ANO v čele s Babišem sociálním demokratům nabídlo, jsou pro ČSSD neakceptovatelné. Uvedl, že je třeba přihlédnout i k tomu, jak se Babiš o sociálních demokratech vyjadřuje.

Diskuze v krajích

„Já si nenechám líbit, aby nejstarší českou politickou stranu někdo opakovaně urážel a říkal něco, co je přes čáru. Z druhé strany, každý má právo na to se mýlit, pokud to pochopí i Andrej Babiš, myslím, že ty dveře se dají znovu otevřít," konstatoval.

V krajích podle něj členové strany diskutovali, co je pro ČSSD lepší. Došli k tomu, že ČSSD nemá zapotřebí, pokud se podmínky zásadně nezmění, ucházet se o koaliční partnerství. Do partnerství, kde by byli fíkovým listem, nepůjdou, chtějí být koaličními partnery „se vším všudy".

Sociální demokraté jednali s ANO o koaliční vládě tiše podporované komunisty, jednání ale zkrachovala ve čtvrtek pozdě večer.