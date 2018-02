Podpora vlády za náměstky není poctivá, říká Zimola. S Babišem se chce dohodnout do konce března

Jan Hamáček se stal novým předsedou ČSSD, na hradeckém sjezdu získal mandát na jeden rok. Jeho statutárním zástupcem byl zvolen jeho protikandidát a kritik dosavadního vedení Jiří Zimola. Společně mají od sjezdu pověření, aby vyjednávali s hnutím ANO o vládě. Podle Zimoly navrhnou Babišovi variantu otevřené koalice, parametry dohody by chtěli mít do konce března. Řekl to v pondělí Českému rozhlasu Plus. Praha 12:15 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zimola a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Není pro vás zklamání, že jste neuspěl ve volbě předsedy ČSSD?

Já jsem navzdory mediálním očekáváním, respektive spekulacím, které se v mediálním prostoru – a nejen v něm – objevovaly o tom, že snad nakonec kandidovat nebudu, abych podpořil některého z mých protikandidátů, do toho prvního kola volby šel. Chtěl jsem přesvědčit delegáty hradeckého sjezdu o tom, že mohu být platný sociální demokrat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s 1. místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou

To, že jsem nakonec v prvním kole zvítězil, a dostal jsem dokonce více hlasů než Jan Hamáček, to ale ještě nic neznamenalo, ve druhém kole to dopadlo naopak. Já jsem Janu Hamáčkovi pogratuloval s tím, že jsem se poté stal dvojkou, statutárním místopředsedou. Není to pro mě žádné zklamání, beru to jako fakt a jsem připraven táhnout v tomhle za jeden provaz ve prospěch sociální demokracie.

Víte, co se stalo mezi tím prvním a druhým kolem, proč jste dostal pak méně hlasů?

Asi si delegáti spolu s některými krajskými šéfy snažili vysvětlit situaci… Víte, já myslím, že to není důležité. Já jsem zvyklý na vítězství i prohry, a pokud tahle volba Jana Hamáčka a mě jako statutárního místopředsedy bude v konečném důsledku vítězstvím sociální demokracie, tak je to přece dobře.

Jiří Zimola na mimořádném volebním sjezdu ČSSD použil růžové brýle pro popis postojů vedení strany. | Foto: Taneček David | Zdroj: ČTK

Jste z vašeho pohledu schopni s Janem Hamáčkem vytvořit fungující tandem? Přece jen každý ve straně reprezentujete jiné křídlo. Už jste se domlouvali na svých prioritách, na rozdělení rolí?

Jsem o tom přesvědčen. Já bych ani neřekl, že s Janem Hamáčkem reprezentujeme každý jiné křídlo, my jsme i v těch posledních předsjezdových týdnech k sobě nacházeli cestu, já jsem sledoval mediální výstupy Jana Hamáčka, to, jak se vyjadřuje k některým problémům, a musím říct, že mi jeho vyjadřování a jeho názory, postoje k současné situaci ČSSD a také návrhy do budoucna byly bližší než třeba návrhy Milana Chovance.

Sjezd ČSSD obrazem: oranžovou na chvíli upozadila růžová, před budovou se protestovalo Číst článek

Takže nemyslím si, že tam jsou nějaké názorové rozpory, s Honzou Hamáčkem jsme si jednoznačně řekli, že máme-li v tomto směřovat k dalším úspěchům sociální demokracie, tak pouze a jedině v tandemu. Nemůže to být strana nadále rozhádaná.

Vy jste ale signatářem názorové platformy Zachraňme ČSSD, co z ní chcete ve vedení sociální demokracie prosazovat? Nebo to jde teď stranou?

Vůbec ne. Správně jste řekla, že to je platforma, a to diskusní platforma, a já myslím, že to, co sociální demokracii v posledních letech nejvíce chybělo, byla možnost otevřeně se vyjádřit k nejrůznějším problémům. Vždyť i vy novináři jste oprávněně poukazovali na to, že vnitrostranická diskuse ve straně je eliminována, vnitrostraničtí kritici postupně odcházeli do politických dějin a to nebylo dobře. Strana, která neprožívá své aktuální dění a která živě nediskutuje, tak je dříve nebo později odsouzena k zániku.

Ta naše diskusní platforma Zachraňme ČSSD paralelně pokračuje a já bych byl moc rád, kdyby se z toho názvu Zachraňme ČSSD v průběhu času mohlo stát něco jiného, protože ta strana už třeba zachráněna bude.

„To, že pan prezident včera oslovil delegáty po 25 letech na legendárním hradeckém sjezdu, tak je správné, že někteří delegáti a to musím říct včetně mě, se neztotožňovali třeba s názorem, který pan prezident sociálním demokratům doporučoval, tedy že by vhodnou variantou vládního uspořádání mohla být i tolerance případné menšinové vlády Andreje Babiše ze strany sociální demokracie. “ Jiří Zimola (1. místopředseda ČSSD)

Ono se v té platformě píše, že je načase, aby prezident Miloš Zeman a ČSSD opět kráčeli spolu. Je to podle vás možné i po prezidentově projevu, který měl na sjezdu ČSSD? Protože ten podle pozorovatelů mezi řadovými členy nebyl přijat úplně s nadšením a mezi řádky prezidentova projevu šlo číst, že před zvolením Jana Hamáčka do čela strany tak trochu varoval slovy, aby si strana opět nezvolila nudnou, šedou a úřednickou osobnost. Jaký postoj duo Hamáček-Zimola bude mít k prezidentovi? Nebude to opět štěpné téma?

Ne, jsem přesvědčen, že ne. Jak Jan Hamáček, tak já jsme přesvědčeni o tom, že sociální demokracie by měla mít dobrou vazbu na prezidenta a Pražský hrad. To, že pan prezident včera oslovil delegáty po 25 letech na legendárním hradeckém sjezdu, tak je správné, že někteří delegáti, a to musím říct včetně mě, se neztotožňovali třeba s názorem, který pan prezident sociálním demokratům doporučoval, tedy že by vhodnou variantou vládního uspořádání mohla být i tolerance případné menšinové vlády Andreje Babiše ze strany sociální demokracie. Já to nevidím jako štěpné téma, to je naopak téma k diskusi, a mohu vám dokonce říct, že jsme už s panem předsedou Hamáčkem požádali pana prezidenta o co nejdřívější termín našeho případného setkání tak, abychom si to mohli prodiskutovat.

Půjdete tam oba?

Požádali jsme o to oba s Janem Hamáčkem, tím chceme dokázat panu prezidentovi, že budeme hrát v týmu.

Co řekl Miloš Zeman na sjezdu ČSSD? Přečtěte si celý jeho projev Číst článek

Myslíte si, stejně jako pan prezident, že byste jako strana neměli požadovat vládní křesla v případné vládě s hnutím ANO, ale jen pozice náměstků?

Ne, právě že ne, to je ta věc, v níž se - alespoň já osobně - ale myslím, že to byla i řada delegátů našeho sjezdu, s panem prezidentem rozcházela. Já opakovaně říkám, že poctivá varianta, s ohledem na voliče, je varianta buď důsledné opozice, nebo otevřené koalice. Nejhorší a nejnepoctivější variantou je naopak podpora menšinové vlády výměnou za nějaké prebendy a posty.

Variantu tolerance menšinové vlády hnutí ANO odmítáte?

Já si chci vyslechnout právě pana prezidenta. Možná v užším kruhu mně a Janu Hamáčkovi vysvětlí svá slova. Chtěl bych věřit, že tam možná mohlo dojít k nějakému šumu, protože podle mého osobního názoru bychom my jako sociální demokraté měli s vítězem voleb dohodnout takový model spolupráce, čitelný, jasný, kde bychom měli jasnou zodpovědnost a s tím také souvisí případné resorty a posty.

Andrej Babiš už zopakoval, že preferuje menšinový kabinet a on že ve vládě chce být, tak jaké možnosti vám takové vyjádření dává?

Uvidíme na dalším vyjednávání. Už jsem zaregistroval, že pan Babiš gratuloval novému předsedovi Janu Hamáčkovi s tím, že se těší, s čím za ním my jako zvolené vedení přijdeme.

Umírněný politik a signatář 'prohlášení čtyř', který chce jednat o vládě. Kdo je nový předseda ČSSD? Číst článek

Ano, on říkal, že si vyslechne ty vaše návrhy. Tak jaké budou?

My přicházíme s tím, co jsem řekl. Pro sociální demokracii přichází v úvahu varianta otevřené koalice s tím, že důraz klademe na průnik programových cílů a to, jaké by případně bylo obsazení vládních postů a jaká by byla spolupráce v rámci vlády, protože to je mnohem důležitější než to, jaké to budou posty a jací lidé v nich budou sedět.

Vy jste s Janem Hamáčkem teď jediní dva, kteří stranu řídíte, protože sjezd byl přerušen do 7. dubna, kdy má být dovoleno další vedení. Bude vás do té doby už jasné, jestli do vlády vstoupíte, nebo zda ta vyjednávání s hnutím ANO mohou do této chvíle výrazně pokročit?

My jsme se včera delegátům zavázali, že aby na tom dubnovém pokračování sjezdu bylo možno se bavit nejen o personálních záležitostech, jak jste správně řekla, tedy dovolení zbývajících místopředsedů, že bychom se chtěli pokusit, abychom třeba už do konce března měli už s vítězem voleb domluveny nějaké parametry. Ale to znamená, že to mohou být i parametry případné vládní koalice, ale i to, že se nedohodneme a že budeme třeba navrhovat směřování do opozičních lavic. V každém případě to tak jako tak podléhá vyjádření sjezdu, a jak jsme se včera domluvili, také následnému schválení ve vnitrostranickém referendu všemi členy sociální demokracie.

Fotogalerie (14)