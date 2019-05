Babiš se zařadil vedle těch, které kritizoval. ‚Každá moc korumpuje,‘ říká odstupující děkan Zlatuška

Odstupující děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně Jiří Zlatuška je mimo jiné bývalým členem hnutí ANO 2011. „Mé působení v ANO neovlivnilo mou práci v akademickém prostředí a ani to, jak se na mě lidé na vysoké škole dívali,“ říká. osobnost plus Praha 19:47 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zlatuška | Foto: Jana Přinosilová

Ve straně Andreje Babiše vydržel Zlatuška čtyři roky. „Nelituji toho ani minimálně. Šel jsem do toho s tím, že budu reprezentovat politické hnutí s konkrétním politickým programem. Koneckonců ve školství, vědě a sportu jsem jej i sám psal,“ dodává.

Jeho ideje a program strana nerealizovala. Zlatuška sice takové jednání nečekal, dnes to ale komentuje se stoickým nadhledem.

„Je to záležitost toho, že politická uskupení mají tendenci degenerovat k pouhému uchovávání moci. A součástí toho, čemu Andrej Babiš říkal matrix. Teď se zařadil přesně vedle těch, které tímto způsobem kritizoval. Nepřekvapilo mě, že k tomu došlo, protože každá moc korumpuje. Překvapilo mě jen, jak to proběhlo rychle,“ uvádí.

Odchýlení od Evropy

„Kandidovat s řadou lidí, kteří jsou na politických pozicích dnes, respektive s tím, kam se posunul program hnutí, to by mě žádným způsobem nenaplňovalo nadšením,“ říká bývalý poslanec Babišova hnutí a muž, který probouzel v mnoha voličích důvěru v to, že jde o zodpovědný politický projekt. Odchýlení od původního směřování popisuje Zlatuška se skepsí.

„Není to liberální strana, jakou se snažila být, včetně sounáležitosti s evropskou aliancí liberálů a demokratů. Nyní tam převládají nacionalistické tóny. Překvapila mě i podpora Miloše Zemana. V době, kdy jsem kandidoval, měl Andrej Babiš vůči němu zcela jasný postoj. Tvrdil, že je to korupční postava. Projevilo se to i v postoji k migraci. Je to absolutní paradox, že premiér, který je sám migrantem, se vymezuje tímto způsobem. Je to popření základních věcí, na kterých Evropa civilizačně stojí,“ uzavírá.

