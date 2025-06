Jiřikovský chtěl od státu potvrzení, že jsou bitcoiny v pořádku. Teď se musí bát o život, míní Týc

Českou nejen politickou scénou hýbe kauza bitcoinů, které ministerstvu spravedlnosti daroval provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiřikovský. „Jeho cílem bylo získat nějaký dokument, kde bude napsáno, že stát potvrzuje, že tyto bitcoiny jsou v pořádku,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus člen umělecké skupiny Ztohoven, spoluzakladatel Paralelní Polis David Brudňák, známý jako Roman Týc. Praha 19:12 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Týc | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

O exministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (dříve ODS), který kvůli daru odstoupil, napsal Týc na sociální síť, že „otevřel bránu do podsvětí“. „Darknet je brána, Jiřikovský byl klíčník a za bránou je podsvětí. To je temný underground dealerů a obchodníků s tím nejhorším zbožím, které si umíte představit,“ upřesňuje v pořadu Osobnost Plus.

Blažkova současná vyjádření, že jednal v dobré víře a svědomí má čisté, jsou podle něj pochopitelná. Týc připouští i možnost, že kvůli neznalosti bitcoinů nebo darknetu politik napáchal škody, o kterých možná ani netušil, že by se mohly stát.

„Na jedné straně to může být projev idiocie, na druhé straně zločinecké motivace. Ale možná, že je to někde mezi,“ hodnotí umělec.

Motivace Tomáše Jiřikovského k darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti je ale podle něj jasná. „Potřeboval doklad od státu,“ vysvětluje. „Jeho cílem bylo získat dokument, kde bude napsáno, že stát potvrzuje, že tyto bitcoiny jsou v pořádku.“

Na darknetu, který funguje jako černý trh na internetu, je většina lidí nejdříve fascinovaná možností provozovat e-shop v nijak neregulovaném prostředí. Byť on sám nezná přímo Jiřikovského, prostředí, ve kterém se pohyboval, rozumí umělec dobře.

„Takových Jiřikovských jsem potkal desítky, možná za těch deset let stovky,“ odhaduje.

„Hon“ na Jiřikovského?

Podle dostupných informací Jiřikovský opustil Českou republiku a zmizel do Asie. „Musí se bát nejen o svůj život, ale i o život svých blízkých,“ poukazuje Týc.

Připomíná zároveň, že tento muž je v úplně jiné situaci než běžný uživatel bitcoinů. „On je ukradl. A ukradl je dealerům, tečka.“

I legálně získané bitcoiny jsou navíc pro někoho důvod si na lidi „počíhat,“ poukazuje.

„Tady není problém, že ho někdo ‚kuchne‘ v parku. Ale on ho někdo v parku unese a uřízne mu malíček,“ uvažuje umělec. Přesně to se totiž nedávno stalo jednomu z tvůrců hardwarové peněženky Ledger, připomíná.

„Jiřikovský je ale přímo člověk, na kterého se může vlastně bez jakékoli zábrany vysloveně pořádat v tom podsvětí hon,“ myslí si umělec a na závěr dodává:

„Není to otázka toho, jestli Jiřikovský udělá chybu. Tady je otázka, kdy tu chybu udělá. Jde po něm podsvětí, jde po něm FBI.“

Jak vypadá bitcoinová sféra? Proč je bitcoin „hračka pro bohaté“? A co teď plánuje skupina Ztohoven? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.