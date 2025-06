Jiřikovský měl utéct do zahraničí. Stihl předtím podat trestní oznámení kvůli úniku informací

Tomáš Jiřikovský, který věnoval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, v němž viní například Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ) či olomoucké Vrchní státní zastupitelství z úniku informací do médií. Informoval o tom server Novinky.cz, který měl možnost do trestního oznámení nahlédnout. Servery Neovlivní a Novinky ve čtvrtek také uvedly, že Jiřikovský odjel z Česka do zahraničí.

Brno 17:54 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít