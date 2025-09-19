Jiřikovský spojený s bitcoinovou kauzou zůstane ve vazbě, potvrdil krajský soud
Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. Vyplývá to z justiční databáze. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna. Jiřikovský proti tomu podal stížnost, která ale neměla odkladný účinek. Krajský soud ji obdržel 2. září.
Krajský soud ve věci rozhodoval takzvaně od stolu, tedy nenařídil ve věci žádné jednání. Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně.
Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby.
Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna, o dva dny později jej obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos.
Podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
468 bitcoinů
Jiřikovský daroval resortu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i firem.
Ministerstvo takto na kupce převedlo 235 bitcoinů, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Blažek kvůli daru skončil ve funkci v červnu. Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.
Ve čtvrtek resort oznámil, že se vypořádal se dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši 10 milionů korun.