Jiřina Bohdalová žaluje Komerční banku o miliony za padělané obrazy

Herečka Jiřina Bohdalová podle zjištění Radiožurnálu zažalovala Komerční banku kvůli prodeji padělaných obrazů. U civilního soudu se tak dožaduje miliónů investovaných do falzifikátů. Ty nabízel VIP klientům banky její někdejší privátní bankéř Radek Pokluda. Podle právníků Bohdalové by za to měla Komerční banka nést zodpovědnost. Ta to ale odmítá. Praha 6:00 14. února 2019

Jen Bohdalová přišla kvůli falešným obrazům o několik miliónů korun, potvrdil její právní zástupce Michal Morawski. „V současné době je to okolo pěti miliónů. Odpovídá to hodnotě, o kterou žalujeme Komerční banku,“ řekl Radiožurnálu.

Civilní žaloba se podle něj opírá zejména o fakt, že Pokluda falešné obrazy významných českých autorů prodával jménem samotné banky a přímo v jejích prostorách.

„Své klienty vlastně uváděl v omyl, že se jedná o obrazy z propadlých zástav Komerční banky a tím vyvolal v klientech předpoklad, že jsou to kvalitní prověřené obrazy, že to nejsou žádné padělky,“ vysvětlil Morawski.

Podle něj by známá herečka milióny korun do umění neinvestovala, pokud by nebyla přesvědčená, že jde o oficiální akci banky.

Podvedený byl i režisér

„Nehledě k tomu, že pan Pokluda k tomu dodával falešné znalecké posudky,“ poznamenal advokát. Podobnou žalobu na banku podle něj podali i někteří další Pokludovi klienti. Mezi podvedenými byl přitom například i režisér Ivan Zachariáš.

Ten už dříve upozornil mimo jiné na to, že také nabídka na koupi obrazu přišla z oficiálního e-mailu Komerční banky. „Takže to byla normální investice jako jakákoliv jiná, jako bych kupoval nějaké dluhopisy nebo cokoliv jiného. I proto si myslím, že ta banka je za to zodpovědná,“ řekl Zachariáš už dříve Radiožurnálu.

Sama Komerční banka nicméně jakoukoliv odpovědnost dlouhodobě odmítá a od svého bývalého zaměstnance se distancuje. „Na pozici Komerční banky se nic nemění. Trváme na tom, že šlo o soukromou aktivitu pana Pokludy, za kterou banka není odpovědná,“ potvrdil to její mluvčí Pavel Zúbek.

Pokluda zmizel v zahraničí

Proti tomu se ohradil Morawski. Podle něj totiž banka od svého ex-zaměstnance takto dát ruce pryč nemůže. „Mně přijde neobhajitelné, aby například pokud byste si přišel vybrat do banky z vlastního účtu hotovost a na pokladně by vám místo pravých peněz dali falešné, tak aby se pak banka snažila z toho vyvinit tím, že se jedná o soukromou aktivitu v jejích prostorách,“ doplnil hereččin advokát.

Žalobu má na stole obvodní soud pro Prahu 1. Kdy se sporem začne zabývat, ale není jasné. Podle mluvčí soudu Aleny Novotné může s projednáním například počkat, až se celá věc vyřídí v trestním řízení.

Rolí Pokludy se totiž zabývá také policie. Už dvakrát ho vyvinila s tím, že o padělcích nevěděl. Zástupci poškozených proti tomu podali opakovaně stížnost, o které má aktuálně rozhodovat pražské městské státní zastupitelství.

Sám Pokluda je přitom již delší dobu nezvěstný. Když totiž zjistil, že se o obrazy zajímá policie, tak zmizel do zahraničí. Podle dostupných informací má pobývat na Fidži. U krajského soudu v Praze mezitím probíhá hlavní líčení s trojící údajných organizátorů celého systému prodeje padělků.