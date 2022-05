Muž zadržený kvůli pobodání ženy v Jirkově je obviněn z pokusu o vraždu. Soud ho poslal do vazby

V Jirkově na Chomutovsku byla v úterý před půlnocí pobodána mladá žena. Záchranáři ji ve vážném zdravotním stavu transportovali do nemocnice. Dvacetiletý muž, který byl na místě zadržen, je obviněn z pokusu o vraždu. Soud ve čtvrtek rozhodl o jeho stíhání ve vazbě. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až osmnáct let. Uvedl to mluvčí krajské policie Daniel Vítek.

