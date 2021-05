Vlčnovská jízda králů se po koronavirové přestávce znovu uskuteční. Lidé ji mohou sledovat i on-line

„Já jsem Josef Pavelčík, je mi deset let a chodím do 4. A,“ představuje se letošní král vlčnovské jízdy králů. „Trénoval jsem jízdu na koni, potom jsme ještě nacvičovali předávání vlády a skamarádil jsem se s družinou. Paní s koňma říká, že se hodně rychle učím,“ nastiňuje přípravy Josef.

Celá rodina se na jízdu připravovala už před rokem, tentokrát to nebylo tak hektické. „Celkově už je všechno připravené. K tomu rozhodnutí mezi rodinami aktérů, legrútů, družic a námi došlo už v únoru, takže přípravy probíhaly celou dobu a jenom se čekalo, jakou formou to bude moct být realizováno,“ říká otec krále Josef Pavelčík.

„My jsme říkali, že pokud nebudou padat trakaře a v ulicích stát tanky, tak prostě pojedeme. Pro mě je nejdůležitější, že jsme ve Vlčnově dokázali tu soudržnost a nezáleží, jestli tady bude tisíc nebo deset tisíc turistů. Prostě to jezdíme kvůli nám, našim předkům a našim dětem,“ podotýká.

Podle maminky letošního krále Petry byl oproti předchozím rokům během příprav menší shon. „Máme nadělané nůše, výzdobu, zajišťovali jsme výzdobu a pití,“ vypočítává. „Nejde o ty kolotoče, stánky a celkový humbuk, ale o to, vrátit se ke kořenům a prožívat to jinými smysly,“ dodává paní Pavelčíková.

Na jízdu se nepřipravuje jenom královská rodina, ale plné ruce práce mají i organizátoři doprovodného programu.

Přípravy probíhají i v jednom z památkových domků. „Natáčíme oblékání legrúta do kroje. Je to pro pořad o předání vlády králů,“ vysvětluje autorka programu etnografka Marta Kondrová. „Mnoho lidí neví, co obnáší, než se legrút a družička do toho kroje nastrojí. Tak jsme se rozhodli, že současní programu bude i zkrácené video s tím, jak se vlastně připravují členové královské družiny, jak na sebe berou krojové součástky zděděné po předcích,“ vysvětluje Kondrová.

Družina s králem vyjede v neděli ve 12 hodin. Streamované přenosy z předávání vlády a soutěže verbířů bude možné sledovat on-line na internetu. Přímo ve vsi se ale žádný program konat nebude. „V obci nebudou žádné soubory, muzika, stánky, občerstvení nebo možnost WC a podobně. Opravdu bude jenom objížďka koní a samotná jízda králů po dědině,“ uzavírá ředitelka pořádajícího Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petra Kučerová Brandysová.