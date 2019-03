Stop. Varovné značky nově na čtyřech místech upozorňují na jízdu v protisměru po dálnici

Na českých dálnicích vjedou ročně do protisměru asi tři stovky řidičů. Ministerstvo dopravy se proto už loni rozhodlo, že vybere rizikové nájezdy, kde rozmístí varovné značky. Silničáři je nyní instalovali na prvních čtyřech místech. Praha 15:11 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stop v protisměru. Nové značky upozorňují na jízdu v protisměru po dálnici | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Prvních sedm varovných tabulí osadili silničáři na čtyřech místech u dálnic D1, D2 a D6. Nové značky rozmístili asi deset metrů od samotné dálnice, a to na základě rozhodnutí ministerstva dopravy na nejrizikovějších úsecích.

Na D1 je to konkrétně sjezd na 41. kilometru od Prahy a na 357. kilometru od Brna, na D2 nultý kilometr z centra Brna a na D6 exit 146 od Karlových Varů.

„Tato místa byla doporučena policií,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Policisté první čtyři místa vybrali podle četnosti hlášení jízdy v protisměru za poslední dva roky a především podle případů, kdy se jim podařilo zjistit, kde přesně řidiči do protisměru najeli. Také už pracují na seznamu dalších rizikových míst, kam by silničáři měli značky umístit v dalších měsících.

Varovné tabule tak přibudou i na dalších sjezdech, nepůjde však o plošné opatření. „Nebude osazena celá dálniční síť, aby u řidičů nedošlo k takzvané provozní slepotě,“ dodal Rýdl.

Kromě tabulí přibudou i vodorovná dopravní značení a na některých místech se bude uvažovat také o stavebních úpravách křižovatek.

ŘSD podle Rýdla kvůli výrobě nových značek nemuselo vypisovat nové výběrové řízení a využilo dosavadních rámcových smluv. Pořízení jedné tabule vyšlo zhruba na 1500 korun. S podobnými dopravním značením se mohou řidiči setkat na dálnicích v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku a Slovinsku.

Důvodem nového značení jsou časté situace, kdy řidiči najedou špatně na dálnici a ohrožují sebe i ostatní vozidla.

Co dělat v protisměru?

Jízda v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici přihodit. Policie ročně zaznamená 300 takových případů.

Vážné následky měla například loňská nehoda Jana Kočky mladšího, který vjel na dálnici D11 na Nymbursku do protisměru a po několika kilometrech se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem. Vozy začaly hořet, oba řidiči na místě zahynuli. Policie později uvedla, že v Kočkově těle bylo nalezeno významné množství alkoholu a drog.

A co dělat, když už řidič vjede na dálnici ve špatném směru? Dopravní odborníci radí především zachovat klid a nepanikařit. Když už se s autem do protisměru někdo skutečně dostane, měl by ho ihned odstavit ke krajnici a zapnout výstražná světla. Následně si obléct reflexní vestu, odejít do bezpečí za svodidla a zavolat linku 158.

V žádném případě by se řidiči neměli pokoušet na dálnici otáčet a situaci řešit sami. Policii je třeba volat i v případě, že auto v protisměru sami potkají.

