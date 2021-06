České dráhy mění jízdní řády. Novinkou jsou spoje z Plzně, na jihu Čech a Moravy ale dojde k omezením

Vlaky v Česku jezdí podle nových jízdních řádů. Grafikony se mění hlavně na regionálních tratích. Hlavní novinkou jsou spěšné vlaky z Plzně do Karlových Varů, zatímco v jižních Čechách a na jižní Moravě se naopak omezí provoz některých příměstských spojů. Dílčí změny nastanou také v dalších regionech. Praha 21:30 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující čekají v létě nové spoje, ale i omezení na tratích. ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z plzeňského nádraží poprvé vyjely nové spěšné vlaky do Chebu a Karlových Varů. Cesta jim trvá zhruba dvě a čtvrt hodiny. Nová linka spěšných vlaků bude jezdit mezi Plzní, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary. Linku si objednaly Plzeňský a Karlovarský kraj.

Vlaky budou jezdit po většinu dne ve dvouhodinovém intervalu. Podle drah by měly doplňovat současnou nabídku dálkových spojů. V Plzni navíc vzniknou nové přípoje na linku Ex6 Praha-Domažlice-Mnichov. Dráhy na novou linku nejprve nasadí motorové vlaky RegioShark, které mají později vystřídat nové soupravy RegioPanter. Po covidové pauze se vrací i část zrušených spojů, třeba na trase Praha – Ostrava. Znovu vyjede také autovlak.

Naopak omezení provozu čeká cestující na jihu Čech a Moravy, upozorňuje mluvčí národního dopravce Robert Pagan. „V Jihočeském kraji bude omezen provoz některých posilových příměstských vlaků v období letních prázdnin. Až do konce současného jízdního řádu budou zrušené půlnoční víkendové vlaky do okolí Brna.“ V Jihomoravském kraji budou do konce června prodloužené intervaly ve špičkách na příměstských linkách S2 mezi Rájcem-Jestřebí a Brnem a S3 mezi Tišnovem a Brnem.

Úplně končí také přímý rychlík z Prahy do Letohradu. Znovu jezdí vlaky RegioJetu do Budapešti přes Vídeň a mezistátní spoje obnovuje i Leo Express. Grafikony dopravci mění pravidelně druhou neděli v červnu a v prosinci.