Denní provoz stále končí ve 22.00. Jízdní řády pražské MHD se přes zmírnění opatření nemění

Jízdní řády pražské MHD se v souvislosti s posunem zákazu vycházení na 23.00 zatím měnit nebudou. Nadále bude platit ukončení denního provozu po 22.00. V pondělí to uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Omezení provozu bylo zavedeno 2. listopadu kvůli zákazu vycházení po 21.00, zavedenému jako opatření proti koronaviru. MHD v Praze nyní využívá asi třetina lidí proti době před pandemií koronaviru. Praha 10:59 23. listopadu 2020 V pražském metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu

„Aktuálně zůstávají v platnosti stávající jízdní řády a nadále platí, že plošná obsluha Prahy je zajištěna nočními tramvajovými a autobusovými linkami i po 22.00. Od dalších případných úpravách provozu MHD v návaznosti na rozvolňování vládních opatření se bude v následujících dnech jednat,“ uvedl Drápal.

Denní provoz metra, tramvají a autobusů je nyní postupně ukončován zhruba mezi 22.00 až 22.30. Současně s tím začínají vyjíždět noční linky tramvají i autobusů.

Prodlouženy byly po 21.00 také intervaly na páteřních železničních tratích, stejně tak i intervaly metra a tramvají, a to i přes den.

V pražském metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu.

V období od 1. do 18. listopadu jelo metrem asi 5,5 milionu lidí, oproti stejnému období v říjnu to bylo o 3,6 milionu a oproti září o 6,8 milionu lidí méně. Ve srovnání se stejným obdobím loni v listopadu to je letos úbytek zhruba 12 milionů cestujících.

Provoz MHD byl již letos v březnu na začátku pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů stále platí v Praze zákaz nástupu předními dveřmi nebo je zrušen prodej jízdenek u řidičů městských autobusů. Všichni cestující musí mít v MHD zakrytý nos a ústa, a to i na zastávkách.