Les na Tanvaldském Špičáku začal znovu hořet. Hasiči likvidují skrytá ohniska požáru

„Zlikvidované to stále není, obtížnost terénu je velká, takže to bude ještě chvíli trvat. Není to nic velkého, ale raději tam zůstávají a prolévají to,“ řekl ve čtvrtek ráno operační důstojník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Noční déšť podle něj nebyl tak vydatný, aby oheň dohasil a ulil i skrytá ohniska, které se v noci nepodařilo odhalit.

Požár se nešíří od středečního večera. Do hašení zapojilo zhruba 70 hasičů. Hasiči zasahovali v dýchací technice a za světla pomáhal i vrtulník, který shazoval vodu nabranou ve vodní nádrži Souš. Provedl celkem 14 shozů.

Požár byl hasičům nahlášen již ve středu odpoledne. Původně hořelo na ploše 50 krát 50 metrů, vlivem silného větru se ale oheň rychle rozšířil. „Zasažena je plocha asi 400 krát 200 metrů,“ uvedla nejprve krajská mluvčí hasičů Zdeňka Štrauchová. Později se plocha rozšířila na 600 krát 200 metrů.

Nepřístupný terén

Zásah komplikoval nepřístupný terén. „Je to z druhé strany, než jsou sjezdovky. Je to mladý lesní porost v příkrém svahu, stromky mají na výšku šest až osm metrů,“ uvedla Štrauchová.

Policisté nemuseli kvůli požáru uzavřít žádnou komunikaci kromě cesty směrem k rozhledně na vrcholu kopce. „Vozidlům je tam stejně vjezd zakázán kromě dopravní obsluhy,“ řekla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

V Libereckém kraji ve středu likvidovali hasiči už jeden menší požár lesa v Jestřebí na Českolipsku. Hořelo tam na ploše 50 krát 50 metrů.