ONLINE: Jihočeští školáci budou nosit roušky i při výuce. Nařízení se týká dětí od druhého stupně

Většina žáků jihočeských škol bude muset od pondělí povinně nosit roušky i během výuky. Nové opatření v úterý projednala bezpečnostní rada kraje. Nařízení, které má snížit šíření koronaviru, se týká žáků druhých stupňů základních škol, středních škol a studentů vysokých škol. Řekla to ředitelka jihočeské hygienické stanice Květoslava Kotrbová. České Budějovice 17:58 15. září 2020

„Je to reakce na to, jak se šíří koronavirus právě ve školách. V současnosti jich jsou v kraji přibližně čtyři desítky (škol), kdy se u žáků nebo pedagogů nákaza projevila,“ řekla Kotrbová.

Od pondělí tak školáci budou muset mít roušku prakticky po celý den. Dosud je nosili hlavně ve společných prostorách, jako jsou například chodby. Kotrbová dodala, že nařízení se netýká žáků tříd prvních stupňů ZŠ. „U těch nejmenších dětí to vnímáme jako problematické,“ řekla.

Bezpečnostní rada kraje v úterý také rozhodla o tom, že testy na koronavirus budou lidé podstupovat až v 10. den karantény. Nyní absolvovali jeden test na začátku karantény a opakovaný po čtyřech až pěti dnech. Opatření vyplývá z údajů, že nákaza se může projevit až po delším čase.

V Jihočeském kraji hygienici v současnosti evidují 570 lidí s koronavirem. Denně přibývá v průměru kolem tří desítek nových pacientů.

Škola na Praze 4

Kvůli výskytu onemocnění covid-19 je uzavřená Základní škola Jeremenkova v Praze 4. Covidem-19 onemocněli dva žáci školy a jeden z učitelů. Řekl to ředitel školy Jan Vondrouš.

„Karanténa byla nařízena všem pedagogickým pracovníkům, a to vzhledem ke kontaktům s učitelem pozitivně testovaným na covid-19,“ uvedl ředitel. Pedagogům by karanténa měla skončit v pondělí 21. září. Do té doby se podle informací na webu školy nevyučuje.

Pozitivní test mají podle Vondrouše i dva spolužáci z třídy 8. A. Žáci dvou tříd osmého ročníku jsou tak rovněž v dočasné izolaci. I jim by podle nyní platných nařízení hygieniků měla karanténa končit v pondělí 21. září.

Ve škole s rozšířenou výukou jazyků, kterou zřizuje radnice Prahy 4, vyučuje asi 35 pedagogů a navštěvuje ji asi 400 žáků.

Rostou uzavřené školy

V hlavním městě je kvůli potvrzené nákaze novým koronavirem nyní uzavřená také Základní škola Donovalská v Praze 11. Karanténa do soboty 19. září se týká 29 zaměstnanců školy. V tomto týdnu se žáci učí distanční formou.

Provoz kvůli nákaze covidem-19 u pedagogů omezila například i Základní škola Antonína Čermáka v Praze 6. Škola je nyní uzavřená pro žáky druhého stupně, kteří se učí online. Omezení výuky se dotklo i tříd na prvním stupni. Vedou ji nyní převážně třídní učitelé dětí. Podle ředitele školy Petra Karvánka jsou v karanténě učitelé a vedení školy.

Počet škol v Česku, které se kvůli koronaviru zcela či částečně uzavřely, roste. Zatímco na začátku školního roku ministr školství Robert Plaga (za ANO) informoval zhruba o dvacítce škol, které se kvůli výskytu nákazy neotevřely, k pátku 11. září bylo karanténou podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví zasaženo již 247 škol v České republice. Zavřeno podle statistik ministerstva zdravotnictví k pátku 11. září bylo 39 škol.

Podle webu pražské hygienické stanice se nákaza covidem-19 týká asi 30 škol v hlavním městě. V karanténě jsou obvykle jen jednotlivé třídy nebo několik pracovníků školy. K sobotě 12. září evidovali hygienici jednu uzavřenou školu v Praze 1 a jednu částečně uzavřenou školu v Praze 6.