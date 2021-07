Opravy stovek poničených hrobů po řádění tornáda na Moravě budou muset pozůstalí zřejmě platit ze svého

Vlastníci hrobů v tornádem poničeném Podluží na jižní Moravě začínají opravovat místa odpočinku svých blízkých. Živel jich poničil stovky. Škody budou podle odhadů starostů v řádu desítek milionů korun. Opravy ale zřejmě budou muset majitelé zaplatit sami. Většina hrobů je totiž v soukromém vlastnictví. Praha 0:10 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až měsíc po tom, co se tornádo prohnalo obcemi na Podluží, někteří lidé sebrali dostatek sil na to, aby si tam prohlédli hrob svých blízkých. Živel totiž poničil i stovky hrobových míst | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„Je to velice smutné. Je tu manžel a syn – synovi bylo 27, manželovi 65, když odešel,“ popisuje Českému rozhlasu Brno smutně Anežka Pešlová. „Podstavec se bude měnit, tady ty desky, to uvidíme ještě,“ popisuje při pohledu na hrob.

Až měsíc po tom, co se tornádo prohnalo obcemi na Podluží, někteří lidé sebrali dostatek sil na to, aby si tam prohlédli hrob svých blízkých. Živel totiž poničil i stovky hrobových míst

„Začneme ve čtvrtek. Jsme domluveni s panem kameníkem, že sem přijede. Zkusí nám to rozdělat. Všechno, co se bude dát použít, použijeme, co ne, to se nahradit novým materiálem,“ doplňuje její dcera Jarmila.

„To je 35 nebo 40 tisíc, možná víc,“ dodává při odchodu ze hřbitova v Hruškách cenu odhadovaných oprav kameník Jaroslav Hluchý. Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09) si nemyslí, že by se podařilo na kompletní opravy hrobů najít peníze. „Můj laický odhad – může jich tam být padlých třeba 500, tak se bavíme o 50 až 70 milionech jen ve škodě na těch pomnících.“

Starostka Hrušek Jana Filipovičová (za KDU-ČSL) by majitelům na opravy chtěla přispět: „Pokud nám zbydou nějaké penízky na transparentních účtech, tak nějakým způsobem vypomoci všem majitelům, pokud to půjde. Je to prvotní myšlenka, nic není ještě odsouhlaseno.“

Navrátit hřbitovům v zasažených obcích původní podobu potrvá podle kameníků nejspíše roky.

