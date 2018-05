‚Slib jsem splnil.‘ Hamáček prozradil Zemanovi jména ministrů za ČSSD

Hamáček novinářům řekl, že Zemanovi slíbil představit jména navrhovaných ministrů vyjednávané koaliční vlády ČSSD a hnutí ANO. „Tento slib jsem splnil,“ řekl. „Strávili jsme spolu hodinu v přátelské diskusi, nicméně detaily sdělovat nemohu,“ dodal.

Atmosféru jednání popsal jako přátelskou. Schůzka se konala v ostravském hotelu, kde byl Zeman ubytován při návštěvě Moravskoslezského kraje.

Předseda sociální demokracie nechtěl komentovat jednotlivá jména lidí, které ČSSD do vlády navrhne. Nevyjádřil se ani k tomu, zda měl k některým z nich Zeman negativní stanovisko. Podle zákulisních informací se například Zemanovi nelíbí, že by se ministrem zahraničí stal Miroslav Poche z ČSSD.

Personální obsazení ministerských funkcí, které má sociální demokracie ve vládě mít, vedení ČSSD projedná na pátečním předsednictvu strany. Poté plánuje, že je zveřejní. ANO své nominanty chce sdělit veřejnosti až po skončení sociálnědemokratického referenda v polovině června.

Večer se na Úřadu vlády sejdou premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se šéfem komunistů Vojtěchem Filipem. Jedním z hlavních témat bude požadavek komunistů, aby v programovém prohlášení vlády nebylo zakotveno rozšiřování české účasti na vojenských misích.

Podle Hamáčka by mělo na schůzce zaznít, jaký problém komunisté s misemi mají. „Pan premiér mi slíbil, že mě bude informovat a tu věc budeme řešit," řekl.

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoct hlasy 15 poslanců KSČM. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.