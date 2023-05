Výměna ministrů: Pavel pověřil Beka řízením školství, Dvořáka jmenoval ministrem pro evropské záležitosti

Martin Dvořák

V normalizačních 80. letech Martin Dvořák vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a jako ekonom pracoval na podnikovém ředitelství Východočeského průmyslu masného. Po konfliktech s komunistickým režimem ale nakonec skončil jako pracovník na jatkách ve výrobě sádla.

„Předpokládal jsem, že budu ekonomickým náměstkem právě v masném průmyslu. V Palachově týdnu jsem skončil v kožárně ve sklepě. Tenkrát jsem zažil, jak chutná vzestup a pád. Jak ti, kteří vás nejdřív plácají po ramenou, najednou přechází na druhý chodník, aby vás nemuseli potkat,“ vzpomínal později v rozhovoru pro Radiožurnál.

Po sametové revoluci uspěl v prvních svobodných komunálních volbách a 8 let byl primátorem Hradce Králové – nejdříve za Občanské fórum, později za stranu ODA. V roce 1998 ho ale zastupitelstvo z funkce odvolalo. Údajně kvůli zástavě městských pozemků. „Nenapadlo mě, že to není v souladu se zákonem,“ přiznával tenkrát chybu ve vysílání Českého rozhlasu.

Při dalších volbách skončil Dvořák v opozici. Nedlouho na to v říjnu 1999 odjel jako člen mise OSN do poválečného Kosova. Tam pracoval například jako administrátor měst Istog a Gjakova. Z Kosova se následně přesunul do irácké Basry. V jižním Iráku radil při sestavování dočasných místních vlád.

V roce 2004 nastoupil na české ministerstvo zahraničí. Za sebou má například pět let na pozici generálního konzula v New Yorku a čtyři roky ve funkci velvyslance pro Kuvajt a Katar. Po začátku covidové pandemie řešil například evakuaci českých občanů z Asie, jak tehdy řekl Českému rozhlasu Hradec Králové.

Misi v Kuvajtu Dvořák ukončil v červnu 2021. A v prosinci stejného roku zamířil na české ministerstvo zahraničí jako náměstek. Ministru Janu Lipavskému z Pirátské strany radil v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu i při českém předsednictví v Radě Evropské unie.