Na jmenování čeká 50 soudců. ‚Zdržení může ohrozit plynulost kauz,‘ řekl šéf soudcovské unie

Na své jmenování čeká nyní nejméně pět desítek soudců. Do konce roku by je měl jmenovat prezident Miloš Zeman. Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra řekl, že pokud by se jmenování nestihlo, mohlo by to ohrozit plynulost projednávání kauz.

