ONLINE: Česko dostane novou vládu. Prezident Zeman jmenuje Babišův druhý kabinet

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš spolu s třinácti ministry, tak bude od středečního rána vypadat nová vláda. Ministrem zahraničí se s největší pravděpodobností nestane Miroslav Poche z ČSSD. Na jmenování ani nepřijde. Vedením resortu má být pověřen adept na ministra vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Video Praha 8:00 27. 6. 2018 (Aktualizováno: 8:24 27. 6. 2018)

Prezident Miloš Zeman jmenuje druhou vládu v čele s premiérem Andrejem Babiše osm měsíců po sněmovních volbách. Kandidát na ministra zahraničí a europoslanec Miroslav Poche se v úterý večer rozhodl, že na jmenování vlády nepůjde.

Poche u jmenování vlády nebude. ‚Na Hrad se nechystám,‘ oznámil Číst článek

„Na Hrad se nechystám, protože pan prezident jasně ve svých mediálních vyjádřeních deklaroval, že mě nechce ministrem zahraničních věcí jmenovat, a zároveň jsem neobdržel žádnou oficiální pozvánku," řekl pro Radiožurnál.

Na čtvrteční uvádění ministra do úřadu ale jít chce.

„Mluvili jsme o tom s Janem Hamáčkem, který by měl být, pokud by mě pan prezident nejmenoval, pověřen výkonem té funkce, a měli bychom tam být spolu,“ doplnil.

Vláda poprvé zasedne hned po svém jmenování. Odpoledne Babiš uvede do úřadů čtyři ministry, a to ministry vnitra, zemědělství, průmyslu a kultury, zbylé do konce týdne.

Nový kabinet také bude muset do třiceti dnů požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Premiér Andrej Babiš počítá, že jeho kabinet předstoupí před poslance 11. července. Pro získání důvěry potřebuje 101 hlasů z dvousetčlenné sněmovny.

Zda vláda důvěru opravdu dostane, zatím není jisté. Při hlasování bude spoléhat na podporu komunistů, kteří ale o toleranci kabinetu definitivně rozhodnou až v sobotu.

KSČM zatím vydala na toto téma informační embargo a podle serveru iDNES.cz jsou komunisté na Babiše naštvaní, protože nedrží slovo.

„Když odcházím ve čtvrtek o tři čtvrtě na osm večer ze schůzky s Andrejem Babišem, on nic neřekne a druhý den se dozvím, že ministryní spravedlnosti má být Taťána Malá, tak jsem překvapen. Nezpochybňuji její vzdělání, ale že se to ani nedozvím,“ vadí Filipovi.

Jmenování vlády v den popravy Horákové

Podporu komunistů, kteří budou mít vliv na vládu poprvé po 29 letech od pádu minulého režimu, kritizují především zástupci pravicové opozice. Vláda je navíc jmenována v Den památky obětí komunistického režimu. V tento den před 68 lety popravil komunistický režim po politickém procesu Miladu Horákovou.

Ke kompetenční žalobě na prezidenta nevidí Babiš důvod. Diplomacii by mohl vést dočasně Hamáček Číst článek

„Myslím, že je to shoda náhod, a já v tom nevidím žádnou souvislost, zlý úmysl,“ prohlásil premiér Babiš.

Bylo podle něj na Hradu, jaký termín pro jmenování určí, najít místo v kalendáři všech zainteresovaných je podle něj problematické.

„Jmenování první vlády, která je přímo podporována komunisty, v den obětí komunismu je symbolické. Považujeme to za výsměch obětem komunistického režimu," řekl novinářům šéf STAN Petr Gazdík.

Podle šéfa ODS Petra Fialy je zvolení termínu politicky nevkusné.

„Trošku jsme doufali, že se aktéři chytnou za nos. Aby byla polokomunistická vláda, která se bude poprvé opírat o komunisty, jmenována v den popravy Milady Horákové, je něco symbolicky mimořádně špatného a politicky nevkusného," uvedl Fiala.

Druhá vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministerstvo dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Dan Ťok (za ANO) Ministerstvo školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministerstvo financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministerstvo průmyslu a obchodu: Marta Nováková (za ANO)

Marta Nováková (za ANO) Ministerstvo spravedlnosti: Taťána Malá (ANO)

Taťána Malá (ANO) Ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministerstvo obrany: Lubomír Metnar (za ANO)

Lubomír Metnar (za ANO) Ministerstvo životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministerstvo pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministerstvo vnitra: Jan Hamáček (ČSSD)

Jan Hamáček (ČSSD) Ministerstvo kultury: Antonín Staněk (ČSSD)

Antonín Staněk (ČSSD) Ministerstvo práce a sociálních věcí: Petr Krčál (ČSSD)

Petr Krčál (ČSSD) Ministerstvo zahraničí: Miroslav Poche (ČSSD)

Miroslav Poche (ČSSD) Ministerstvo zemědělství: Miroslav Toman (za ČSSD)