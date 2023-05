‚Nebezpečný blábol‘. Drábovou popudil dezinformátor, který dětem ve videu doporučuje sníst 160 tablet jódu

Malíř pokojů a výrazná postava dezinformační scény Jakub Netík na sociálních sítích nabádá k pozření vysokých dávek jódu draselného. Svému dítěti by ho prý vnutil „i násilím“. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová to označila za nebezpečný blábol. „Už dlouho mě nic tak nepopudilo,“ sdělila webu iROZHLAS.cz Podle odborníků může nadužívání jódu poškodit zdraví. Praha 12:02 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinformátor Jakub Netík ve svém videu nabádá k pozření velkých dávek jódu | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Jakub Netík ve videu doporučuje, aby lidé dali dětem preventivně 160 jódových tablet, sami dospělí by pak měli sníst 1300 pilulek. Není to jeho první „lékařská“ rada.

Zadlužený malíř pokojů například v době koronavirové pandemie propagoval veterinární odčervovadlo ivermectin jako lék na covid-19 a nelegálně s ním obchodoval.

Propagované vysoké dávky jódu mají podle Netíka ochránit štítnou žlázu při jaderném výbuchu. Video má na twitteru přes 110 tisíc shlédnutí.

Tohle už je opravdu nebezpečný blábol. Ten debil povídá, že v případě radiace má dítě sníst 160 tablet jódu!!!! https://t.co/ipbAyyt7zQ — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) May 19, 2023

Drábová Netíkův příspěvek označila za nebezpečný blábol, hloupost a idiocii. „Nebezpečné by to nebylo, kdyby pan Netík neindikoval, že jód podá dětem a že by to měli dělat i ostatní,“ uvedla Drábová.

Netík ve videu dále vysvětluje, že pozřením vysokých dávek „zdravého jódu“ si člověk zaplní štítnou žlázu, aby z ní vytlačil jedovaté látky.

V případě jaderného výbuchu tak jódové tablety skutečně působí, nicméně v současné době podle Dany drábové není jediný důvod, proč jód konzumovat.

„Lidé by měli jíst draselný jód jen ve speciálních situacích, tedy v případě výbuchu. Je to ochranný prostředek, ale nyní pro to není jediný důvod.“

Netík ve videu také uvádí, že doplňky stravy se nelze předávkovat. „Je to zbytečné a konec konců, i když spolknete balíček vitamínů, tak se vám může něco stát,“ okomentovala to šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Podle endokrinoložky Libuše Srbové pak může nadužívání jódu dokonce poškodit zdraví. „Dlouhodobý nadbytek může, u predisponovaných osob, způsobit autoimunitní onemocnění štítné žlázy."

Jakub Netík na dotazy redakce neodpověděl.