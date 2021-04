Na vakcíny od firmy Johnson & Johnson bude pořadník, praktici si můžou objednat jen 50 dávek

První 14 400 dávek vakcín proti koronaviru od firmy Johnson & Johnson dostanou praktičtí lékaři 19. dubna. Dalších 24 000 pak o týden později. Informovala o tom distributorská společnost Avenier. Od pondělí se o vakcíny mohou praktičtí lékaři hlásit na webových stránkách distributora. Praha 7:19 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První 14 400 dávek vakcín proti koronaviru od firmy Johnson & Johnson dostanou praktičtí lékaři 19. dubna (ilustrační foto) | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Na jednu ordinaci je stanovený limit 50 dávek, tedy jedno balení. První várka bude směřovat do 288 ordinací, druhá do dalších 480.

„To omezení je nastavené z důvodu výše aktuálních dodávek do České republiky,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí distributora Martin Nesrsta s tím, že objednávkový systém spustí společnost v pondělí v dopoledních hodinách. Přesný čas zveřejňovat nechce, aby nedošlo k zahlcení systému.

„Připravili jsme se na zvýšený nápor, a to jak v nastavení parametrů pro provoz webu, tak i pro provoz zákaznické linky. Byť to riziko vždy existuje, uděláme maximum pro to, aby ten proces objednávání byl průběžný,“ dodal.

‚Bude to fungovat‘

Do objednávkového systému společnost Avenier umožní přihlásit se všem praktikům, kteří mají o vakcíny firmy Johnson & Johnson zájem. V dubnu se dostane pouze na 768 lékařů, na vakcíny jich ale čekají tisíce.

„Zbývající objednávky, které nevykryjeme v prvních dvou týdnech, tak zůstanou v systému a budou uspokojovány podle pořadí, jak vznikly,“ uvedl Nesrsta. Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka takový systém považuje za transparentní. „Je to něco, co bude fungovat,“ věří.

Podle něj se v tuto chvíli řeší systém, který by umožnil na vakcíny dosáhnout co nejvíc praktickým lékařům. „Budeme se snažit koordinovat to, aby vakcína Johnson & Johnson nešla ve stejném časovém období ke stejným lékařům, jako jde vakcína AstraZeneca,“ dodal Šonka.

Společnost Avenier soutěž na distribuci vakcín od firmy Johnson & Johnson vyhrála v březnu. Vakcínu skladuje zmraženou, ale do ordinace ji rozveze už při ledničkové teplotě. Rozmražená vydrží vakcína v lednici až tři měsíce. Očkuje se pouze jedna dávka a ochrana nastupuje zhruba po 14 dnech.

Přesný počet dávek vakcín od firmy Johnson & Johnson, které mají do Česka dorazit v květnu, zatím není známý. Lednový odhad ministerstva zdravotnictví byl 185 tisíc dávek.