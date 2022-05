Dostalo se mně nádherné možnosti, vzpomínal na své začátky Josef Abrhám

„Rodina se rozhodla, že ty múzický geny tam byly, že bych měl jít na divadelní fakultu,“ řekl Josef Abrhám, když popisoval začátek své herecké kariéry po tom, co mu nejdříve tehdejší režim neumožnil studovat na vysoké škole po maturitě a pracoval jako zedník. „Zakopl jsem z rozpaků, ani jsem nerecitoval,“ říká pozdější herec a nositel několika hereckých cen, mimo jiné ceny Thálie. Do té doby hrál na klavír po vzoru svého otce.

Herecké zkoušky na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě Abrhám nakonec zvládl úspěšně, přesto to pro něj ještě nástup na vysokou školu neznamenalo. „Po brigádě jsem přijel domů do Kunovic a tam byl dopis znovu z krajského výboru strany, že mě vzali do té školy a že se mé přijetí zakazuje,“ vzpomínal Abrhám.

Studium na škole mu nakonec zajistil tehdejší rektor Andrej Bagár. „Dali zprávu do Hradiště, že mě národní umělec a rektor bere do školy a že oni do toho nemají co mluvit, když mám talent.“ „Tak já jsem díky panu Bagárovi komediant,“ pousmál se herec, který po desetiletí bavil veřejnost v komediích Vrchní, prchni! nebo Marečku, podejte mi pero!

V rozhovoru vzpomínal také na svou filmovou roli ve filmu Křik. „Já jsem tam byl jediný s diplomem. Všichni lidi byli autentičtí a já jsem naráz předváděl, co mě na DAMU naučili a vůbec se k tomu nehodilo,“ glosoval Abrhám. „Tak jsem říkal, že se musím zbavit svého herectví a přizpůsobit těm autentickým lidem, kteří fungovali skvěle.“

Josef Abrhám také vzpomínal na své působení v tehdejším Tylově, dnešním Stavovském, divadle. „Najednou jsem měl možnost být na jevišti s panem Marvanem, Matulovou, Pivcem, Vejražkou.“ Dostalo se mu podle něj nádherné možnosti. „Vždycky zvedám oči do nebe a posílám to nahoru těm předkům, který to třeba nemohli dělat, protože měli dvě války a starosti jiného typu.“

Abrhám ztvárnil za svůj život mnoho rolí, ať už šlo o doktora Blažeje v Nemocnici na kraji města, profesora matematiky v Marečku, podejte mi pero! nebo svatého Josefa v Andělu Páně 2, kde si herec zahrál ve filmu naposledy. „Takové to diktované herectví má někdy smysl, že je to velmi přesně všechno rozhodnuto, ale taková vnitřní svoboda se musí zachovávat, protože pak by to bylo jenom racionální a diváci chtějí vidět ty procesy, co máte v hlavě,“ mínil herec.