Prezident Pavel navrhne na ústavní soudce Baxu a Zemanovou. Rozhodovat bude Senát

Prezident Petr Pavel navrhne na ústavní soudce šéfku Soudcovské unie Danielu Zemanovou a někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Vyplývá to z jeho středečního vyjádření. Pražský hrad by měl během dne odeslat žádost do Senátu o souhlas s jejich jmenováním, potvrdila mluvčí hlavy státu Markéta Řeháková.

Praha 13:55 12. dubna 2023