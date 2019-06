Soudce Baxa: David Rath je zatěžkávací zkouškou českého trestního řádu

Vrchní soud ve středu po sedmi letech pravomocně rozhodl o vině bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a Kateřiny a Petra Kottových v první větvi složité korupční kauzy. Soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa míní, že případ není tím nejlepším vysvědčením pro českou justici. Ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka řekl, že za rozvleklé soudní řízení podle něj může koktejl nejrůznějších příčin. Praha 13:03 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa | Zdroj: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

„Procesní předpisy trestního řádu umožňují různé obstrukce a zdržování, takže proces nejde tou nejjednodušší a nejrychlejší cestou,“ říká Baxa.

„Vedle toho David Rath není obyčejný bezejmenný zlodějíček. Byl velmi exponovaný v politice. To znamená, že nějakou dobu trvalo, než byl ze světa politiky vydán, aby mohl být stíhán a souzen jako jakýkoliv jiný občan,“ vysvětluje.

Zatěžkávací zkouška

David Rath podle něj v soudním řízení využil „na více než sto procent“ všech možností, které mu – coby obžalovanému – současné procesní předpisy v rámci obhajoby poskytují.

„Vede další řízení, skandalizuje soudce, skandalizuje státní zástupce,“ uvedl Baxa příklady některých kroků obhajoby, ke kterým Rath a jeho právníci přistoupili.

„Když testujete most, jeho nosnost, najedete na něj s plnými nákladními auty nebo lokomotivami, abyste ho otestovali v zátěži. Myslím, že David Rath otestoval podobu trestního řádu. Jeho případ byl jednou z největších zatěžkávacích zkoušek a ukázal, jaká slabá místa v procesním předpisu existují.“

Právo na obhajobu

Pro ty, kdo pracují na novém trestním řádu, může Rathova kauza sloužit jako inspirace, aby vzali v úvahu všechna procesní úskalí. „Na druhou stranu nejsou všechny případy takovéhle,“ uvažuje Baxa.

„Bylo by velmi jednoduché, až laciné, kdyby se řeklo, že se právo na obhajobu musí omezit, protože tím obvinění pořád jenom zdržují. To nejde. To je jedno ze základních práv a musí být zachováno. Musí se najít rovnováha, aby bylo právo na obhajobu zachováno a na druhé straně aby soudní řízení běželo v rozumné době a spělo ke spravedlivému výsledku,“ dodal soudce.

Vrchní soud v Praze ve středu poslal bývalého hejtmana Davida Ratha pravomocně na sedm let do vězení a nařídil propadnutí majetku ve výši 17 milionů korun. Nižší trest, šest let vězení, dostali shodně i Petr Kott a Kateřina Kotová.

