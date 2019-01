Soudce Baxa: Zeman naznačoval, že bych mohl být šéfem Ústavního soudu, připomínalo to výměnný obchod

K výměnnému obchodu přirovnal bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa vyjádření prezidenta Miloše Zemana o tom, jak by měl NSS rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Baxa to ve středu uvedl při jednání sněmovního podvýboru pro justici ke kauze možného ovlivňování soudců Hradem. Aktualizujeme Praha 20:33 23. 1. 2019 (Aktualizováno: 21:15 23. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa | Foto: Adam Kebrt/Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Zeman podle Baxy při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se Baxa mohl stát předsedou Ústavního soudu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář namítl, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá.

'Musíte neformálně působit'

„Spíš připomínaly výměnný obchod: 'Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí',“ řekl k prezidentovým vyjádřením Baxa. Uvedl, že byl prezidentovou nabídkou zaskočen, za přímý nátlak to ale neoznačil.

Poznamenal, že prezident i současným představitelům NSS při jejich jmenování zdůrazňoval, že „musí na soudce neformálně působit, aby rozhodovali správně“.

Baxa také uvedl, že prezident s ním hovořil i o živé kauze sporu o jmenování docentů profesory.

Spor o profesory Prezident odmítl jmenovat Fajta a fyzika Ivana Ošťádala profesory na jaře 2015, loni mu soud věc vrátil k novému rozhodnutí, které učinil v listopadu a minulý týden zveřejnil celé jeho znění. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima již dříve řekl, že škola si za svým jmenovacím řízením i oběma navrženými docenty stojí a že se pravděpodobně znovu obrátí na soud.

„Zopakoval svůj výrok, že si mě dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu a pokračoval s tím, že NSS projednává případ žaloby, kterou na něj podali vysokoškolští docenti a Karlova univerzita kvůli tomu, že jen nejmenoval do funkcí profesorů,“ řekl Baxa.

Baxa dodal, že prezident podle soudce silně argumentoval ve prospěch svého stanoviska a očekával, že mu soud dá zapravdu.

Mynář: sešel jsem se s více ústavními soudci

Mynář namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn. „Ústavní soud je plně obsazen, nechápu, jak by to pan prezident mohl nabízet,“ řekl kancléř hlavy státu. Podle něj by prezident neměl být perzekvován za to, že seznamuje soudce se stanovisky, která „nasává od občanů a odborníků“.

Mynář přiznal, že za Zemana „konzultoval“ s ústavními soudci včetně Vojtěcha Šimíčka prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu, o jehož zrušení Ústavní soud rozhodoval.

„Informoval jsem více členů Ústavního soudu,“ řekl kancléř. Ústavní soudce Vojtěch Šimíček poslancům řekl, že Zeman si podle Mynáře přál zrušení služebního zákona, nebo alespoň jednoho libovolného ustanovení. „Byla to jednání velmi nevhodná,“ uvedl Šimíček.

Středeční jednání podvýboru

Na schůzi podvýboru pro justici dorazili všichni tři pozvaní hosté - prezidentův kancléř Vratislav Mynář, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček.

Předseda Nejvyššího správního soudu Mazanec: Na Hradě jsem byl třikrát, ovlivňování Mynářem odmítám Číst článek

Členové podvýboru rozhodli, že jednání bude otevřené veřejnosti. Schůze podvýborů se obvykle konají za zavřenými dveřmi.

Na středeční jednání dorazili i poslanci, kteří nejsou členy podvýboru. Patřili mezi ně například Marek Benda (ODS), Dominik Feri (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Sezení vzbudilo i značný zájem médií.

Předseda podvýboru Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi „s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice“. O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt.

Ostrá slova soudců

Baxa pak v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách.

Rychetský o setkávání soudců s Mynářem: Hrad má pocit, že jednal podle práva, a to je smutné Číst článek

Prezident Miloš Zeman se následně proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, doporučení jsou podle něho vyjádřením názoru. V televizi Barrandov Zeman také řekl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření.

Senátor Václav Láska (SEN 21) ve středu podal na Mynáře trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudu. Tomu, kdo působí na soudce v úmyslu, aby soudce porušil své povinnosti v řízení před soudem, hrozí podle trestního zákoníku půl roku až tři roky vězení.

K ovlivňování soudců Hradem se ve středu v rozhovoru pro Radiožurnál vyjádřil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle něj bylo „nepochybně nepřípustné“, že pracovník prezidentské kanceláře kontaktoval soudce a snažil se mu „vsugerovat nebo jiným způsobem nastiňovat představu, jak má být rozhodnuto“.

Mynářovy schůzky s justicí Vojtěch Šimíček, Ústavní soud, 2015 a 2017: Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány.

Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány. Josef Baxa, Nejvyšší správní soud, 2016: V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“

V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“ Robert Pelikán, ministerstvo spravedlnosti, 2018: Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr.

Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr. Michal Mazanec, Nejvyšší správní soud, 2018: Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu.

Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu. Jan Filip, Ústavní soud, 2019: Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví.

Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zastupitelství: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na Baxovo tvrzení řekl, že sám byl v minulosti také pozván na „jakousi schůzku s panem prezidentem“, zdvořile ji ale odmítl neveřejným dopisem.