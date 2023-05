Baxa by byl dobrým ústavním soudcem, ale ne dobrým předsedou, hájí Goláň verdikt výboru Senátu

Okolo výběru ústavních soudců je rušno. Senátní výbor nedoporučil dva ze tří kandidátů, které navrhl prezident Petr Pavel. Neuspěli expředseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. „Nelíbí se mi způsob nominace,“ vzkazuje směrem k Hradu šéf ústavně právního výboru Tomáš Goláň z ODS. „Pan Baxa by byl dobrým ústavním soudcem. Obávám se, že by nebyl dobrým předsedou,“ hodnotí pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:49 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ústavně-právního výboru Senátu Tomáš Goláň z ODS | Foto: Zdeněk Němec/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Co většinu výboru vedlo k rozhodnutí nepodpořit na ústavního soudce Josefa Baxu? Ze soudních kruhů zní, že je to velmi respektovaný soudce, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu.

Já ho také respektuji a výtky, co jsem vůči němu měl, jsem mu řekl osobně. Od začátku jsem se snažil dostat k panu prezidentovi a dané výtky mu říci. Ještě předtím, než nominace přišla, tak jsem se bavil s jeho poradci a bohužel ta debata kolem toho nenastala.

Zmínil jste výtky k panu Baxovi. Jaké tedy jsou?

Já vám je neřeknu. Od začátku jsem chtěl držet linii, že se to nebude řešit přes média, a proto jsem také šel za panem Baxou a řekl jsem mu to osobně. Řekl jsem mu, že jsou některé věci, které se mi nelíbí. A my jsme si je vysvětlovali a chtěl jsem se vyhnout přesně tomuto, aby se tyto věci probíraly ve veřejném prostoru. To se bohužel nestalo.

Promiňte, nelíbí se vám nominace Josefa Baxy na Ústavní soud? Nebo se vám nelíbí způsob nominace prezidenta Petra Pavla?

Mně se nelíbí způsob nominace a také mě překvapila nominace paní Zemanové. Kdo byl včera na ústavně právním výboru, tak viděl, že jsme jí opravdu dávali velmi solidní otázky, žádné zákeřné, žádné na tělo. A odpovědi byly velmi vyhýbavé a řekněme velmi povrchní.

Vrátila bych se k Josefu Baxovi. Co se vám konkrétně nelíbilo na tom, jak nominoval prezident Petr Pavel?

V odborných kruzích se mluvilo ještě předtím, než začala prezidentská volba, že by na Ústavní soud měl přijít pan doktor Baxa, ten by měl být předsedou, a že by s ním měla jít paní Zemanová. A překvapilo mě, když se v té první nominaci stalo přesně to, co se předpovídalo dopředu. Přišlo mi to, že je to to nějakým způsobem připravené a že pana prezidenta obešli.

A je tedy odmítnutí pana Baxy a paní Zemanové jakýsi vzkaz Hradu, že pokud na ústavně právní výbor nebude prezident brát ohledy, tak vy budete dělat problémy?

To není vůbec žádný vzkaz. Musíte si uvědomit, že...

Vy jste mi to ale teď řekl, že jste pana Baxu odmítli, protože se vám nelíbí způsob nominace pana prezidenta.

Dobře, dobře. Ústavně právní výbor stejně jako Senát má úplně obrovské pravomoci, a to je volba ústavních soudců. Jsou to soudci, kteří jsou voleni na 10 let, kteří jsou neodvolatelní, kteří se nikomu nezodpovídají. A to je jedna z věcí, kdy máte takovou moc, že musíte mít obrovskou odpovědnost. Já jsem tu odpovědnost chápal a celou tu situaci jsem si dlouho dopředu monitoroval. Cítím tu odpovědnost, a pokud já sám nejsem vnitřně přesvědčen, že to takto má být, tak mám právo se proti tomu ohradit.

Baxa v čele Ústavního soudu? O Josefu Baxovi se spekuluje jako o adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, kterému mandát skončí 6. srpna. Baxa senátorům řekl, že od prezidenta takovou nabídku nedostal. „Takový návrh, myslím, nepadl,“ uvedl.

Takže pan Baxa by byl podle vás špatným ústavním soudcem?

Pan Baxa by byl dobrým ústavním soudcem. Obávám se, že by nebyl dobrým předsedou.

Pak ale nechápu, proč jste jako výbor odmítli tu jeho nominaci.

Třeba se výbor mohl obávat toho, že by byl v budoucnu předsedou a že by si ten Ústavní soud postavil podle sebe. To může být jedna z výtek. Nikdo neví, jak kdo hlasoval. Já jsem byl v dobrém překvapený, kolik dostal pan Baxa hlasů, že dostal čtyři. Očekával jsem méně. Nevíte, jak jsem hlasoval ve věci pana Baxy, ale ve věci paní Zemanové můžu říct, že jsem hlasoval proti ní.

Nemáte pocit, že výběr soudců příliš ovlivňuje politika? Místo aby šlo o odbornost, transparentnost, bezúhonnost soudců.

Kdo tam včera seděl, tak žádná politika v tom není, protože jsme se bavili velmi odborně. A znovu říkám, že tam přišla nominace paní Zemanové, která včera předvedla mnohem horší výkon než v minulosti Aleš Gerloch nebo Petr Poledník, které jsme odmítli, tak mi ukazuje, že něco není v pořádku na tom celkovém výběru.

Daniela Zemanová a Josef Baxa | Zdroj: Český rozhlas