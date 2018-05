Generál Bečvář: Není jiná alternativa, než být součástí NATO. Je naprosto zbytečné o tom diskutovat

Bez podpory států NATO by česká armáda vydržela v případě napadení půl roku. V rozhovoru pro server novinky.cz to řekl bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Podle něj je naprosto zbytečné o vystoupení ze severoatlantické aliance diskutovat a to i proto, že „naše obrana je postavena na koaliční bázi“. Praha 11:36 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Dnes není jiná alternativa než být součástí NATO. Je nutné se ptát: To se budeme bránit sami? Jako starý generál říkám, to nejde. Máme jednu přezbrojenou a jednu nepřezbrojenou brigádu a to je vše,“ řekl Novinkám Bečvář.

Pokud bychom z aliance vystoupili, museli bychom mít podle bývalého náčelníka generálního štábu větší a dražší armádu. Řešením by podle něj nebylo ani znovuzavedení základní vojenské služby. To je podle armádního generála již překonané.

Bečvář vidí budoucnost v aktivních zálohách. „Dnes ti záložáci jsou skoro profesionálové, jsou vystrojení a vycvičení. Dám ruku do ohně, že na své úkoly jsou připraveni. Již jich máme dva a půl tisíce, v koncepci počítáme s pěti tisíci, ale myslím, že v budoucnosti jich může být 10 tisíc a budou velice platnou pomocí pro profesionální armádu,“ myslí si generál.

Podle bývalého Náčelníka generálního štábu Armády České republiky je bezpečnostní situace v Česku stále stejná. Za hranicemi států NATO a Evropské unie se ale situace podle něj zhoršila. „Řeč je o Rusku a jeho ambicích v Pobaltí, válce na východě Ukrajiny, o anexi Krymu. Také jde o konflikty v Afghánistánu, Sýrii, ale i v Africe, kde máme například v Mali vojáky. A o problémy migrace,“ popisuje bývalý vojenský policista.

To se odráží i ve vyšším rozpočtu pro armádu a ministerstvo obrany. Za ním ale podle Bečváře nestojí ani tak politici, ale požadavky lidí, kteří je zvolili. „To je pro mě dobrý signál, že lidé chtějí jinou armádu a nechtějí, aby vojáci měli stále stará děla nebo staré obrněné transportéry. Aby jich bylo tak málo. A politici jsou přece jejich mluvčími.“

Ministerstvo obrany podle něj nebude mít s větším množstvím peněz problém věcně, ale možná administrativně a legislativně. „Vezměte si příklad s neprůstřelnými přilbami, které nutně potřebujeme pro vojáky v Afghánistánu. Od ledna jsme trnuli, jestli se někteří dodavatelé neodvolají k antimonopolnímu úřadu nebo k ministerstvu. Naštěstí se nikdo neodvolal. Ale dříve se to stávalo.“

Armádní generál Josef Bečvář k 1. květnu skončil jako náčelník generálního štábu a na konci června odejde i z armády. Do důchodu se ještě ale nechystá. „Výraz důchod úplně nesnáším,“ řekl s tím, že je ještě mladý. Dál by chtěl sledovat bezpečnostní politiku. Žádné konkrétní nabídky však ještě nemá.