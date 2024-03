Krkoška selhal, ale postavil se tomu čelem. Já nemám co skrývat, zdůrazňuje kandidát na hejtmana Bělica

Dosavadní hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (dříve ANO) minulý týden rezignoval poté, co byl odsouzen za uplácení. Je již jisté, že se nástupcem stane jeho spolustraník Josef Bělica? Zůstane dál primátorem Havířova? A o čem vypovídá Krkoškova kauza? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídal poslanec a primátor Josef Bělica, o jehož kandidatuře na hejtmanský post rozhodne 3. dubna zastupitelstvo kraje. Dvacet minut Radiožurnálu Ostrava 20:03 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda krajské organizace ANO Josef Bělica | Zdroj: Profimedia

Je vaše schválení na postu hejtmana už jen pouhou formalitou? Nenabízí se jiná varianta, než že vás po páteční dohodě rady kraje zastupitelstvo ve funkci hejtmana potvrdí?

Jistota to není. Bude o tom samozřejmě jednat zastupitelstvo, ale podporu koaličních partnerů i našeho klubu mám, tudíž se dá s vysokou mírou jistoty tvrdit, že by to mělo takto dopadnout.

Celá situace je pro mě poměrně čerstvá. Mohu nicméně zodpovědně říci, že jsem si jistý tím, že nejde dlouhodobě vykonávat dvě exekutivní pozice, tedy primátora a hejtmana, najednou, nastiňuje Josef Bělica

Vedení hnutí ANO prý o kauze Jana Krkošky vědělo minimálně zhruba měsíc před soudem. Zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv Radek Kedroň upozornil, že stačilo nahlédnout do obžaloby, z níž jednoznačně vyplývá, že se hejtman nestal obětí systému, nýbrž se na uplácení lékařů skutečně podílel, což nakonec ostatně přiznal. Přesto jste až do soudu mlčeli a neupozornili ani koaliční kolegy. Proč?

Jelikož jsme nevěděli, o jaký konkrétní případ se jedná. Sdělil nám, že má určitý problém a půjde k soudu, ale že jde o věci z minulosti, cítí se nevinný a soud jej osvobodí. Zjistit podrobnosti sice asi až tak složité nebylo, nicméně pokud danému člověku věříte, nemáte důvod si ověřovat, co vám tvrdí.

Spolupracovali jste dlouho. Jak jste si osobně bral to, když jste zjistil, že vás, byť to nechci říci až tak natvrdo, vodil za nos?

Bylo to pro mě zklamání. Šlo o jeho osobní selhání, ke kterému se postavil čelem. Politická odpovědnost, kterou z toho vyvodil, je podle mého názoru dostatečná.

Uvedl jste, že jste se takzvaně vysvlékl do naha. Můžeme si tedy být jistí, že u vás nehrozí podobná blamáž jako u hejtmana Krkošky?

Jsem o tom přesvědčen. S koaličními partnery jsme na příslušné téma poměrně dlouho diskutovali a otevřeně jsem odpovídal na všechny jejich dotazy. A jak jsem řekl i novinářům, v daném směru jsem se takzvaně vysvlékl do naha. Bylo to samozřejmě nepříjemné, brouzdal jsem i do osobních záležitostí, aby o mně měli kompletní přehled. V tom by se dobře necítil nikdo. Osobně jsem nicméně přesvědčen, že nemám co skrývat, tudíž se to dalo zvládnout.

Poslanec, hejtman, primátor?

Zůstanete ve funkci primátora Havířova?

Primátorem jsem od svého začátku jako neuvolněný. S nejbližšími kolegy z hnutí v Havířově jsme o tom dnes diskutovali po poradě vedení. Zatím jsme se domluvili na tom, že některé z mých pravomocí převezme první náměstek a že se o tom budeme ještě bavit v rámci místní organizace.

Celá situace je pro mě poměrně čerstvá, je to pár dní, takže to intenzivně řeším. Mohu nicméně zodpovědně říci, že jsem si jistý tím, že nejde dlouhodobě vykonávat dvě exekutivní pozice, tedy primátora a hejtmana, najednou.

Krajský sněm hnutí ANO vás nominoval na lídra kandidátky pro podzimní krajské volby. Pokud vás celostátní vedení schválí, s čím půjdete do voleb?

Základní témata do voleb budou kvalitní zdravotnictví, udržení majetku kraje tak, aby se ho nezbavoval, kvalitní sociální služby a dobrý život v našem kraji. Budeme v podstatě navazovat na volební programy, které jsme měli poslední dvě období.

Jan Krkoška a jeho právník Tomáš Sokol u soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz