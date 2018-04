Čestná stráž, zvony i 'Čechy krásné, Čechy mé'. Beranovy ostatky přivítají zástupci církve i státu

Repatriace kardinála Josefa Berana do vlasti je podle kardinála Dominika Duky aktem s velkým významem pro celou společnost. „Vidím v tomto návratu výzvu do řad nejen církevních, ale do řad celé společnosti, především v tom, co znamená svoboda, co znamená demokracie," řekl v pátek Duka novinářům.

