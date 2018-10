Pokud nebudeme schopni platit své závazky, tak musíme prodat Lidový dům, říká plzeňský hejtman Bernard

Nejsem spokojený s vládním směřováním, tato země nejde zásadně dopředu. To jsou slova plzeňského hejtmana z ČSSD Josefa Bernarda, který neskrývá svou kritiku směrem k účasti sociální demokracie ve vládě. „Všechno nám jde zoufale pomalu,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Připouští také, že pokud ČSSD nebude schopna platit závazky, paku bude muset prodat Lidový dům. Praha 12:00 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) | Foto: Rostislav Duršpek | Zdroj: Český rozhlas

Česká republika podle jeho slov selhala například v ekonomické transformaci, od které se očekávalo, že se země přiblíží k životní úrovni Západu. Má ale smysl, aby ČSSD v takové vládě byla?

„Referendum dopadlo, jak dopadlo, v nějakém okamžiku musíte sklapnout paty a být zticha. Situace je dnes nezáviděníhodná, ani sám nevím, jak s ní naložit,“ říká s tím, že možnou cestou je připravit se na příští parlamentní volby.

Bernard krátce po volbách publikoval na svém facebookovém profilu příspěvek, kde se k výsledku sociální demokracie vymezil kriticky a zároveň nastínil, že je potřeba se stranou něco dělat dál. Podobný cíl si klade i platforma Zachraňme ČSSD, v rámci níž však Bernard působit nehodlá.

„Já představuju jiný směr v sociální demokracii a myslím si, že je kontraproduktivní, jak pro jednu, tak druhou stranu se scházet a domlouvat se na základních věcech, o kterých si myslíte, že jsou pro vás samozřejmé a pro druhou stranu ne,“ vysvětluje.

Podle plzeňského hejtmana je v rámci ČSSD podobných platforem a „rádoby frakcí“ více a je potřeba je spojit dohromady, dále by se také na příštím sjezdu mělo vedení strany obměnit. „Nevím, jestli je to o výměně více členů, jednoho, dvou, ale určitě by se mělo obměnit,“ doplnil Bernard.



Prodat Lidový dům?

Zda-li bude právě on tím, kdo do bude kandidovat do vedení partaje, však odmítl říct. „Já se opravdu chci vyhnout personifikaci do té doby, než si v ČSSD vyjasníme pozice. Je potřeba si říct, kolik je ve straně lidí, kteří smýšlejí jako Bernard.“

Jako vrcholový manažer hodnotí také výpadek příjmů ČSSD, který je po několika propadech ve volbách pravděpodobně podstatný. „Pojďme to zavčas řešit majetkovou podstatou,“ říká v souvislosti s možností odprodeje nemovitostí.

„Pokud naše závazky nebudeme schopni splatit z našeho působení, z našeho provozu, tak musíme prodat Lidový dům,“ uzavírá.